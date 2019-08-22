Росія готує обмін ув'язненими за формулою 33 на 33 - ЗМІ



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РФ і Україна близькі до завершення процесу обміну

Москва і Київ попередньо домовилися про обмін 33 росіян на 33 громадянина України без урахування головреда «РИА Новости» Кирила Вишинського. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Український омбудсмен Людмила Денисова, яка представляє Київ у процесі обміну, вже знаходиться в Москві.



Планується, що звільнення Вишинського буде проходити за іншою схемою. Крім того, вказується, що Москва не наполягає на обов'язковому обміні Вишинського - для Росії принциповий факт його звільнення. Буде звільнений в цей раз український режисер Олег Сенцов невідомо.

Також зазначимо, що у Кремлі підтвердили, що Київ і Москва ведуть переговори щодо обміну ув’язненими.

Раніше Главком повідомляв, що українських політв'язнів і моряків можуть звільнити до кінця літа. За інформацією російських ЗМІ обмін знаходиться на фінальній стадії.

Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що не потрібно гнатися за сенсацією в питанні обміну утримуваними особами між Росією і Україною, а терпляче працювати на результат.

Правозахисники повідомили, що з Одеського СІЗО на обмін до Києва вивезли трьох обвинувачених у державній зраді: українців Дениса Хитрова та Олену Бобову, а також громадянина Молдови Петра Мельничука.

Також повідомлялось, що у московському СІЗО Лефортово прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що український політв’язень Микола Карпюк «вибув» з російської в’язниці «Володимирський централ». Адвокат вважає, що Карпюк міг «вибути» з тієї ж причини, що і політв’язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.