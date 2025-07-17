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Шмигаль на посаді міністра оборони зробив першу заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Шмигаль на посаді міністра оборони зробив першу заяву
Шмигаль подякував Зеленському за довіру
фото: Денис Шмигаль/Telegram

У своєму виступі з трибуни Верховної Ради Шмигаль окреслив три ключові напрями роботи

Денис Шмигаль після призначення міністром оборони зробив першу заяву. Відповідне звернення він оприлюднив в Telegram, інформує «Главком».

«Нова посада. Та сама місія – служити на благо України. Тепер як міністр оборони. Дякую президенту Володимиру Зеленському за довіру. Це велика честь і відповідальність – очолювати міністерство оборони в цей важкий час», – йдеться у дописі.

У своєму виступі з трибуни Верховної Ради Шмигаль окреслив три ключові напрями роботи:

  • Люди. Шмигаль сказав: «У центрі – український воїн. Наше завдання – якісне забезпечення, своєчасні виплати, надійна амуніція, сучасний звʼязок, медична підтримка».
  • Зброя. «Маємо наростити озброєння до рівня, який зламає здатність ворога воювати. Насамперед – українське виробництво. Завдання президента – за пів року довести частку вітчизняної зброї на фронті з 40% до 50%. Паралельно посилюємо взаємодію з партнерами й створюємо коаліцію спроможностей», – зауважив новий міністр оборони.
  • Система. «Міністерство має працювати злагоджено, без затримок і без зайвої бюрократії. Жодного дублювання функцій. Робимо ставку на швидкість і гнучкість в ухваленні рішень», – підсумував Денис Шмигаль.

«Впевнений, що наша спільна робота дасть результат. Ми забезпечимо силу, яка принесе мир і унеможливить агресію в майбутньому. Слава Україні!», – додав новий міністр оборони.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично пішов у відставку. Відповідне рішення ухвалили 261 нардеп.

17 липня Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 267 нардепів. 

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Теги: Міноборони Денис Шмигаль

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