Шмигаль на посаді міністра оборони зробив першу заяву

У своєму виступі з трибуни Верховної Ради Шмигаль окреслив три ключові напрями роботи

Денис Шмигаль після призначення міністром оборони зробив першу заяву. Відповідне звернення він оприлюднив в Telegram, інформує «Главком».

«Нова посада. Та сама місія – служити на благо України. Тепер як міністр оборони. Дякую президенту Володимиру Зеленському за довіру. Це велика честь і відповідальність – очолювати міністерство оборони в цей важкий час», – йдеться у дописі.

У своєму виступі з трибуни Верховної Ради Шмигаль окреслив три ключові напрями роботи:

Люди. Шмигаль сказав: «У центрі – український воїн. Наше завдання – якісне забезпечення, своєчасні виплати, надійна амуніція, сучасний звʼязок, медична підтримка».

Шмигаль сказав: «У центрі – український воїн. Наше завдання – якісне забезпечення, своєчасні виплати, надійна амуніція, сучасний звʼязок, медична підтримка». Зброя. «Маємо наростити озброєння до рівня, який зламає здатність ворога воювати. Насамперед – українське виробництво. Завдання президента – за пів року довести частку вітчизняної зброї на фронті з 40% до 50%. Паралельно посилюємо взаємодію з партнерами й створюємо коаліцію спроможностей», – зауважив новий міністр оборони.

«Маємо наростити озброєння до рівня, який зламає здатність ворога воювати. Насамперед – українське виробництво. Завдання президента – за пів року довести частку вітчизняної зброї на фронті з 40% до 50%. Паралельно посилюємо взаємодію з партнерами й створюємо коаліцію спроможностей», – зауважив новий міністр оборони. Система. «Міністерство має працювати злагоджено, без затримок і без зайвої бюрократії. Жодного дублювання функцій. Робимо ставку на швидкість і гнучкість в ухваленні рішень», – підсумував Денис Шмигаль.

«Впевнений, що наша спільна робота дасть результат. Ми забезпечимо силу, яка принесе мир і унеможливить агресію в майбутньому. Слава Україні!», – додав новий міністр оборони.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично пішов у відставку. Відповідне рішення ухвалили 261 нардеп.

17 липня Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 267 нардепів.