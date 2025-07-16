Умєров розповів, як реформував Міноборони: підсумки двох років на посаді

Умєров: Ми ведемо війну проти ядерної держави, яка має значно більше ресурсів

Рустем Умєров підбив підсумки роботи та назвав ключові досягнення у війні з РФ

Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки двох років своєї роботи на посаді, куди він був призначений 16 липня 2023 року. У звіті Умєров назвав своїми пріоритетами оборонне планування, закупівлі, розвиток оборонно-промислового комплексу (ОПК), військові технології (MilTech), цифровізацію Сил оборони та міжнародну технічну допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рустема Умєрова.

«Ми ведемо війну проти ядерної держави, яка має значно більше ресурсів. Але за ці роки Росія так і не досягла жодної стратегічної перемоги. Ми втрималися», – наголосив Умєров.

Спільно з Генеральним штабом були визначені стратегічні цілі, які залишаються актуальними й сьогодні:

Стабілізувати лінію фронту.

Захистити небо та українські міста.

Знижувати спроможності ворога – в тилу та вглиб території ворога.

Оборонне планування:

Системне та секретне планування операцій, що дозволило досягти раптовості та результатів, як-от «Курська операція».

Зупинка ворога на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі.

Вперше сплановано потреби ЗСУ на 2024–2025 роки та оновлено ключові документи: План оборони, Стратегію воєнної безпеки, Матрицю синхронізації дій з партнерами.

Створено Центр планування для координації далекобійних ударів по тилу ворога. Умєров підкреслив: «Ми переносимо війну вглиб території ворога. І на 2025 рік у нас теж є план».

Оборонні закупівлі:

Система закупівель була перетворена з неефективної на швидку, гнучку й підконтрольну.

Перезапущено Агенцію оборонних закупівель та створено Державного оператора тилу (DOT), які працюють автономно.

За рік відкриті та конкурентні закупівлі DOT зекономили понад 15 млрд грн без втрати якості.

Цифровізація закупівель через системи DOT-Chain та DOT-Chain Defence скоротила час постачання вчетверо, і їх масштабують на нові напрями.

Розвиток оборонно-промислового комплексу (ОПК):

За два роки інвестовано понад $20 млрд у власне виробництво, що призвело до зростання галузі в 35 разів (з $1 млрд у 2022 році до $35 млрд у 2025 році).

Майже 40% потреб фронту забезпечується власним виробництвом. 95% дронів – українські.

Виробництво боєприпасів зросло у 2,5 раза, артилерії – утричі.

Залучено понад $4 млрд іноземних інвестицій, зокрема через «Данську модель» прямого фінансування українського виробництва.

Реалізовано 21 проєкт спільного виробництва зброї із союзниками (в Україні та країнах «Рамштайну»), ще 10 проєктів – у роботі.

Працюють над програмою Defence City зі спеціальними умовами для ОПК (податкові та митні пільги, спрощення процедур).

Міжнародна допомога:

У 2025 році обсяг безпекової допомоги досяг $43 млрд – рекорд із 2022 року.

На саміті НАТО в Гаазі підтримка України офіційно закріплена як частина оборонних витрат країн-членів.

Формат «Рамштайн» продовжує бути ключовою платформою координації допомоги (14 засідань, понад 50 країн, 9 діючих коаліцій спроможностей).

Головний пріоритет:

Мобілізація триває, запущено систему рекрутингу (понад 50 Центрів), що дозволяє обирати підрозділ і посаду.

Запущено контракт для молоді 18–24 та програму рекрутингу іноземців, оновлено базову загальновійськову підготовку.

Повернуто понад 6 тис полонених та понад 6 тис тіл загиблих воїнів. Робота триває.

У Міністерстві працює Управління захисту прав військових, а закон про військового омбудсмана очікує другого читання у парламенті.

Цифровізація армії:

З 2023 року створено нову цифрову екосистему війська: Армія+, Резерв+ і DELTA.

Армія+: понад 830 тис військових щодня використовують для рапортів, переведень, онлайн-навчання та програм лояльності.

Резерв+: 4,5 млн військовозобов’язаних отримали е-військово-обліковий документ, генерують направлення на ВЛК, оформлюють відстрочки, шукають посади.

DELTA: найбільша бойова система (понад 120 тисяч користувачів), об'єднує сотні підрозділів, надає понад 10 інтегрованих продуктів для координації дій.

«Це лише частина з того, що вдалося. Але головне – ми зберегли армію. Ми зберегли країну. І ми обов’язково переможемо! Далі буде», – підсумував Рустем Умєров.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський припустив, що невдовзі ймовірні «серйозні перестановки в Кабміні». Глава держави не виключає, що нинішній міністр оборони Рустем Умєров відправиться послом до США замість Оксани Маркарової.