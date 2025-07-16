Умєров розповів, як реформував Міноборони: підсумки двох років на посаді
Рустем Умєров підбив підсумки роботи та назвав ключові досягнення у війні з РФ
Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки двох років своєї роботи на посаді, куди він був призначений 16 липня 2023 року. У звіті Умєров назвав своїми пріоритетами оборонне планування, закупівлі, розвиток оборонно-промислового комплексу (ОПК), військові технології (MilTech), цифровізацію Сил оборони та міжнародну технічну допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рустема Умєрова.
«Ми ведемо війну проти ядерної держави, яка має значно більше ресурсів. Але за ці роки Росія так і не досягла жодної стратегічної перемоги. Ми втрималися», – наголосив Умєров.
Спільно з Генеральним штабом були визначені стратегічні цілі, які залишаються актуальними й сьогодні:
- Стабілізувати лінію фронту.
- Захистити небо та українські міста.
- Знижувати спроможності ворога – в тилу та вглиб території ворога.
Оборонне планування:
- Системне та секретне планування операцій, що дозволило досягти раптовості та результатів, як-от «Курська операція».
- Зупинка ворога на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі.
- Вперше сплановано потреби ЗСУ на 2024–2025 роки та оновлено ключові документи: План оборони, Стратегію воєнної безпеки, Матрицю синхронізації дій з партнерами.
- Створено Центр планування для координації далекобійних ударів по тилу ворога. Умєров підкреслив: «Ми переносимо війну вглиб території ворога. І на 2025 рік у нас теж є план».
Оборонні закупівлі:
- Система закупівель була перетворена з неефективної на швидку, гнучку й підконтрольну.
- Перезапущено Агенцію оборонних закупівель та створено Державного оператора тилу (DOT), які працюють автономно.
- За рік відкриті та конкурентні закупівлі DOT зекономили понад 15 млрд грн без втрати якості.
- Цифровізація закупівель через системи DOT-Chain та DOT-Chain Defence скоротила час постачання вчетверо, і їх масштабують на нові напрями.
Розвиток оборонно-промислового комплексу (ОПК):
- За два роки інвестовано понад $20 млрд у власне виробництво, що призвело до зростання галузі в 35 разів (з $1 млрд у 2022 році до $35 млрд у 2025 році).
- Майже 40% потреб фронту забезпечується власним виробництвом. 95% дронів – українські.
- Виробництво боєприпасів зросло у 2,5 раза, артилерії – утричі.
- Залучено понад $4 млрд іноземних інвестицій, зокрема через «Данську модель» прямого фінансування українського виробництва.
- Реалізовано 21 проєкт спільного виробництва зброї із союзниками (в Україні та країнах «Рамштайну»), ще 10 проєктів – у роботі.
- Працюють над програмою Defence City зі спеціальними умовами для ОПК (податкові та митні пільги, спрощення процедур).
Міжнародна допомога:
- У 2025 році обсяг безпекової допомоги досяг $43 млрд – рекорд із 2022 року.
- На саміті НАТО в Гаазі підтримка України офіційно закріплена як частина оборонних витрат країн-членів.
- Формат «Рамштайн» продовжує бути ключовою платформою координації допомоги (14 засідань, понад 50 країн, 9 діючих коаліцій спроможностей).
Головний пріоритет:
- Мобілізація триває, запущено систему рекрутингу (понад 50 Центрів), що дозволяє обирати підрозділ і посаду.
- Запущено контракт для молоді 18–24 та програму рекрутингу іноземців, оновлено базову загальновійськову підготовку.
- Повернуто понад 6 тис полонених та понад 6 тис тіл загиблих воїнів. Робота триває.
- У Міністерстві працює Управління захисту прав військових, а закон про військового омбудсмана очікує другого читання у парламенті.
Цифровізація армії:
- З 2023 року створено нову цифрову екосистему війська: Армія+, Резерв+ і DELTA.
- Армія+: понад 830 тис військових щодня використовують для рапортів, переведень, онлайн-навчання та програм лояльності.
- Резерв+: 4,5 млн військовозобов’язаних отримали е-військово-обліковий документ, генерують направлення на ВЛК, оформлюють відстрочки, шукають посади.
- DELTA: найбільша бойова система (понад 120 тисяч користувачів), об'єднує сотні підрозділів, надає понад 10 інтегрованих продуктів для координації дій.
«Це лише частина з того, що вдалося. Але головне – ми зберегли армію. Ми зберегли країну. І ми обов’язково переможемо! Далі буде», – підсумував Рустем Умєров.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський припустив, що невдовзі ймовірні «серйозні перестановки в Кабміні». Глава держави не виключає, що нинішній міністр оборони Рустем Умєров відправиться послом до США замість Оксани Маркарової.