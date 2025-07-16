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Умєров розповів, як реформував Міноборони: підсумки двох років на посаді

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Умєров розповів, як реформував Міноборони: підсумки двох років на посаді
Умєров: Ми ведемо війну проти ядерної держави, яка має значно більше ресурсів
фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Рустем Умєров підбив підсумки роботи та назвав ключові досягнення у війні з РФ

Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки двох років своєї роботи на посаді, куди він був призначений 16 липня 2023 року. У звіті Умєров назвав своїми пріоритетами оборонне планування, закупівлі, розвиток оборонно-промислового комплексу (ОПК), військові технології (MilTech), цифровізацію Сил оборони та міжнародну технічну допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рустема Умєрова.

«Ми ведемо війну проти ядерної держави, яка має значно більше ресурсів. Але за ці роки Росія так і не досягла жодної стратегічної перемоги. Ми втрималися», – наголосив Умєров.

Спільно з Генеральним штабом були визначені стратегічні цілі, які залишаються актуальними й сьогодні:

  • Стабілізувати лінію фронту.
  • Захистити небо та українські міста.
  • Знижувати спроможності ворога – в тилу та вглиб території ворога.

Оборонне планування:

  • Системне та секретне планування операцій, що дозволило досягти раптовості та результатів, як-от «Курська операція».
  • Зупинка ворога на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі.
  • Вперше сплановано потреби ЗСУ на 2024–2025 роки та оновлено ключові документи: План оборони, Стратегію воєнної безпеки, Матрицю синхронізації дій з партнерами.
  • Створено Центр планування для координації далекобійних ударів по тилу ворога. Умєров підкреслив: «Ми переносимо війну вглиб території ворога. І на 2025 рік у нас теж є план».

Оборонні закупівлі:

  • Система закупівель була перетворена з неефективної на швидку, гнучку й підконтрольну.
  • Перезапущено Агенцію оборонних закупівель та створено Державного оператора тилу (DOT), які працюють автономно.
  • За рік відкриті та конкурентні закупівлі DOT зекономили понад 15 млрд грн без втрати якості.
  • Цифровізація закупівель через системи DOT-Chain та DOT-Chain Defence скоротила час постачання вчетверо, і їх масштабують на нові напрями.

Розвиток оборонно-промислового комплексу (ОПК):

  • За два роки інвестовано понад $20 млрд у власне виробництво, що призвело до зростання галузі в 35 разів (з $1 млрд у 2022 році до $35 млрд у 2025 році).
  • Майже 40% потреб фронту забезпечується власним виробництвом. 95% дронів – українські.
  • Виробництво боєприпасів зросло у 2,5 раза, артилерії – утричі.
  • Залучено понад $4 млрд іноземних інвестицій, зокрема через «Данську модель» прямого фінансування українського виробництва.
  • Реалізовано 21 проєкт спільного виробництва зброї із союзниками (в Україні та країнах «Рамштайну»), ще 10 проєктів – у роботі.
  • Працюють над програмою Defence City зі спеціальними умовами для ОПК (податкові та митні пільги, спрощення процедур).

Міжнародна допомога:

  • У 2025 році обсяг безпекової допомоги досяг $43 млрд – рекорд із 2022 року.
  • На саміті НАТО в Гаазі підтримка України офіційно закріплена як частина оборонних витрат країн-членів.
  • Формат «Рамштайн» продовжує бути ключовою платформою координації допомоги (14 засідань, понад 50 країн, 9 діючих коаліцій спроможностей).

Головний пріоритет:

  • Мобілізація триває, запущено систему рекрутингу (понад 50 Центрів), що дозволяє обирати підрозділ і посаду.
  • Запущено контракт для молоді 18–24 та програму рекрутингу іноземців, оновлено базову загальновійськову підготовку.
  • Повернуто понад 6 тис полонених та понад 6 тис  тіл загиблих воїнів. Робота триває.
  • У Міністерстві працює Управління захисту прав військових, а закон про військового омбудсмана очікує другого читання у парламенті.

Цифровізація армії:

  • З 2023 року створено нову цифрову екосистему війська: Армія+, Резерв+ і DELTA.
  • Армія+: понад 830 тис військових щодня використовують для рапортів, переведень, онлайн-навчання та програм лояльності.
  • Резерв+: 4,5 млн військовозобов’язаних отримали е-військово-обліковий документ, генерують направлення на ВЛК, оформлюють відстрочки, шукають посади.
  • DELTA: найбільша бойова система (понад 120 тисяч користувачів), об'єднує сотні підрозділів, надає понад 10 інтегрованих продуктів для координації дій.

«Це лише частина з того, що вдалося. Але головне – ми зберегли армію. Ми зберегли країну. І ми обов’язково переможемо! Далі буде», – підсумував Рустем Умєров.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський припустив, що невдовзі ймовірні «серйозні перестановки в Кабміні». Глава держави не виключає, що нинішній міністр оборони Рустем Умєров відправиться послом до США замість Оксани Маркарової. 

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Теги: Міноборони Україна Рустем Умєров

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