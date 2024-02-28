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США продовжили українським біженцям терміни перебування в країні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
США продовжили українським біженцям терміни перебування в країні
Біженці, строк дії гуманітарних паролів у яких закінчується у 2024 році, отримають нові строком до двох років
фото з відкритих джерел

Українцям дозволили перебувати в США за програмою «Uniting for Ukraine» ще два роки

Міністерство національної безпеки Сполучених Штатів ухвалило рішення щодо продовження можливості перебування українців за гуманітарними паролями на два роки. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

«Переконана, що це рішення має особливу актуальність для тих громадян, які втратили свої домівки внаслідок російської військової агресії та вимушено виїхали з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Росією», – йдеться в її повідомленні.

Ухвалене рішення надає можливість громадянам України, строк перебування яких на території США за гуманітарними паролями закінчується у цьому році, отримати нові гуманітарні паролі строком до двох років. Право поновити свій статус гуманітарного паролю отримали як українці, які прибули до США за програмою «Uniting for Ukraine» (U4U), так і громадяни, яким було надано гуманітарний пароль в пунктах пропуску через державний кордон країни у період з 11 лютого до 25 квітня 2022 року, до запровадження цієї програми.

Детальна інформація щодо умов та процедури отримання українцями нових гуманітарних паролів опублікована на сайті Служби з питань громадянства та імміграції США.

Стало відомо, у яких країнах Європи найбільші виплати для українських біженців. Найбільше грошей українці отримують у Норвегії – при проходженні інтеграційної програми виплачується близько 1400 євро на місяць.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, кількість біженців, які планують або сподіваються повернутися в Україну, зменшилася порівняно з минулим роком з 77% до 65%. Натомість зросла частка тих, хто не визначився щодо повернення, – з 18% до 24%, а також тих, хто не має надії повернутися, – з 5% до 11%, та тих, хто не сподівається повернутися, – з 5% до 11%.

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Теги: США Оксана Маркарова українці

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