Удар по Запоріжжю: чи вистояла Дніпровська ГЕС (фото)

Ворог продовжує атакувати українські міста. У ніч проти 22 березня була наймасштабніша атака на енергетику за останній час

Унаслідок російського удару по греблі Дніпровської ГЕС ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди, повідомляє радник мер Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Коли зараз русня пишається собою та намагається протиставити свій тероризм ударам по Белгороду – ось він справжній тероризм», – пише Андрющенко.

Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу на Дніпровській ГЕС фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що росія зараз готує низку ІПСО після масованих обстрілів по енергетичній інфраструктурі, щоб посіяти паніку серед населення. Про удар по ГЕС вже поширюються фейки.

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Попадання російської ракети в Дніпровську ГЕС фото з відкритих джерел

«Центр вже фіксує різні фейки щодо «знищення греблі», які запускає ворог, а також твердження, що «Україна повністю залишиться без світла». Вся ця інформація не відповідає дійсності», – заявили у Центрі протидії дезінформації.

Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики фото з відкритих джерел

Запорізька АЕС наразі на межі блекауту. За попередніми даними у Запоріжжі зруйновано два будинки приватного сектору. Ще 7 будинків пошкоджено. На жаль, є постраждалі. Інформація щодо стану тяжкості людей уточнюється.

Як повідомлялося раніше, 22 березня внаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому. Також через знеструмлення помпових підстанцій у Харкові вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.

Звернімо увагу, що цієї ж ночі відбувалася масштабна атака на Україну зі застосуванням ворожих безпілотників. Про особливу небезпеку повідомляли в Одесі та області, а також на Львівщині та інших західних областях.