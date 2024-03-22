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Удар по Запоріжжю: чи вистояла Дніпровська ГЕС (фото)

Ірина Луцак
glavcom.ua
Удар по Запоріжжю: чи вистояла Дніпровська ГЕС (фото)
Відбулося влучання ракетою РФ по дамбі ДніпроГЕС
фото з відкритих джерел

Ворог продовжує атакувати українські міста. У ніч проти 22 березня була наймасштабніша атака на енергетику за останній час

Унаслідок російського удару по греблі Дніпровської ГЕС ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди, повідомляє радник мер Маріуполя Петро Андрющенко.

«Коли зараз русня пишається собою та намагається протиставити свій тероризм ударам по Белгороду – ось він справжній тероризм», – пише Андрющенко.

Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу на Дніпровській ГЕС
Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу на Дніпровській ГЕС
фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що росія зараз готує низку ІПСО після масованих обстрілів по енергетичній інфраструктурі, щоб посіяти паніку серед населення. Про удар по ГЕС вже поширюються фейки.

Попадання російської ракети в Дніпровську ГЕС
Попадання російської ракети в Дніпровську ГЕС
фото з відкритих джерел

«Центр вже фіксує різні фейки щодо «знищення греблі», які запускає ворог, а також твердження, що «Україна повністю залишиться без світла». Вся ця інформація не відповідає дійсності», – заявили у Центрі протидії дезінформації.

Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики
Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики
фото з відкритих джерел

Запорізька АЕС наразі на межі блекауту. За попередніми даними у Запоріжжі зруйновано два  будинки приватного сектору. Ще 7 будинків пошкоджено. На жаль, є постраждалі. Інформація щодо стану тяжкості людей уточнюється.

Як повідомлялося раніше, 22 березня внаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому. Також через знеструмлення помпових підстанцій у Харкові вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.

Звернімо увагу, що цієї ж ночі відбувалася масштабна атака на Україну зі застосуванням ворожих безпілотників. Про особливу небезпеку повідомляли в Одесі та області, а також на Львівщині та інших західних областях.

Теги: обстріл ракетна атака Дніпровська ГЕС

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