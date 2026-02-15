Головна Новини
Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Свято символізує проводи зими та зустріч весни
У свято веселощів важливо пам’ятати про обмеження, які діють протягом тижня

Масниця – традиційне слов'янське свято, яке символізує прощання з зимою і прихід весни. В Україні це свято супроводжується багатьма цікавими обрядами, частуваннями та святкуваннями, які стали невід’ємною частиною української культури. Масниця триває цілий тиждень, а її святкування припадає на особливу дату, пов'язану з початком Великого посту.

Дата святкування Масниці щороку змінюється залежно від дати Великодня. Але традиції залишаються незмінними. Масниця – це час примирення, частування перед постом, аби задобрити й закликати весну, святкування приходу теплої пори. 

Коли Масниця 2026 року

Масниця – це свято, яке прив’язане до святкувань Великодня та Великого посту, дати яких змінюються. Сиропусний тиждень щороку проходить в різні дні. У 2026 році тиждень Масниці триватиме з 16 лютого по 22 лютого.

Масниця чи Колодій – як правильно називати свято

В українській традиції свято має кілька назв. Від Масниці, Колодія, Сиропусту до Сирного чи Бабського тижня – усе це наші назви, а от Масляна – російський варіант свята. Після довгих заборон у 1960-х роках XX століття знову дозволили святкувати Масницю, але пропагували її російську версію. Так і прижилась назва Масляна, від якої варто відходити.

Історія і традиції свята Масниці

У Масниці переплелись язичницькі традиції проводів зими та зустрічання весни, які наклались на православний церковний календар. Свято нагадувало неодруженим про важливість створення сім'ї, а спалене в кінці тижня солом'яне опудало – про перемогу весни над зимою. В Європі у цей період також відбувається щось подібне – карнавали.

Цілий тиждень перед Великим постом уже заборонялось їсти страви з м'ясом. Але на зміну їм приходили традиційні для України вареники, налисники, млинці зі солоними начинками, сирники та інші страви з молока, яєць і сиру.

Цікаво, що традиції української Масниці також відрізняються від Масляної. Наприклад, в Україні готують насамперед не млинці, а вареники з сиром, политі сметаною – це головна страва свята. Варять вареники і з іншими начинками. «Зачекайте вареники, прийде на вас Масниця», – каже українська народна приказка, а українські козаки свого часу жартували – мовляв, на Масницю навіть турки вареники їдять. 

Протягом семи днів святкування Масниці українці печуть млинці, ліплять вареники, які подають із різноманітними начинками, готують кашу (зазвичай банош)
Кожен день Масниці має свою назву і традиції:

  • понеділок – перший день Масляної називається «Зустріч» і тому заведено запрошувати до себе найближчих, пригощати їх смаколиками;
  • вівторок – другий день має назву «Загравання» і присвячений веселим забавам, катанням на санках;
  • середа – третій день свята називається «Ласунка», коли кожен гість має отримати свою порцію пригощань млинцями;
  • четвер – четвертий день називається «Розгуляй», коли гучні святкування мають тривати від ранку до вечора;
  • п'ятниця – п'ятий день має назву «Тещині вечірки», коли зять запрошує в гості і пригощає батьків дружини;
  • субота – шостий день називається «Посиденьки зовиці», коли невістка запрошує до в гості рідних батьків та батьків чоловіка;
  • неділя – сьомий день називається «Прощеною неділею», коли треба попросити пробачення у тих, перед ким ми завинили. В останній день Масляної також спалюють ляльку з соломи.
Чому на Масницю спалюють Колодія?

Один з найцікавіших обрядів Масниці пов'язаний з Колодієм, який уособлює зиму. В Україні існувала традиція спалювати Колодія наприкінці святкування, таким чином символічно проводжаючи холодну пору року і зустрічаючи весну.

Також на Масницю був обряд «чеплення колодки», коли парубка, що не одружився протягом року, «карали», прив'язуючи колодку до його ноги, і він мав заплатити штраф у вигляді частувань.

Що заборонено робити на Масницю

У свято веселощів важливо пам’ятати про обмеження, які діють протягом тижня:

  • роботи по дому рекомендується виконувати лише протягом перших трьох днів, а з четверга до неділі краще утриматися від фізичної праці, за винятком готування;
  • не залишайтеся вдома самотніми під час Масляного тижня – це час для радісних прогулянок та розваг: наші предки не схвалювали самітності в цей період;
  • не відмовляйте гостям, якщо вони бажають вас відвідати. Крім того, не забувайте, що ви також можете відвідати когось, адже візити гостей – важлива традиція цього свята;
  • утримуйтеся від переїдання, яке у християнстві вважається гріхом (особливо в тиждень, що передує Великому посту). 

Прикмети

  • Якщо млинці виходять пишні та красиві, то й рік буде щасливим і багатим на врожай, а якщо прилипають і рвуться – будуть труднощі;
  • хто на Масницю на частування скупиться, той за рік розориться;
  • першим млинцем згадують покійних родичів;
  • чим більше млинців напекти, тим більше сонячних днів доведеться зустріти цього року;
  • якщо зятю припали до душі тещині млинці, то вони проживуть цей рік у злагоді та взаєморозумінні;
  • несподівані гості на Масницю – щастя у домівці.

А ще в народі вірили, якщо на Масницю мороз, то літо буде спекотним. А ось, якщо в цей період курка може напитися з калюжі, отже весна прийде рано і мине швидко.

