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Візит голови Гагаузії до Росії. Уряд Молдови відреагував

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Візит голови Гагаузії до Росії. Уряд Молдови відреагував
Глава автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул зустрілася з Путіним
фото з відкритих джерел

Речник молдовського уряду наголосив, що бачення нинішнього уряду в Кишиневі – «це мир, стабільність і процвітання

Речник молдовського уряду Даніель Воде, коментуючи нещодавню зустріч башкана (голови) Гагаузії – автономного краю Молдови – Євгенії Гуцул з російським диктатором Володимиром Путіним, заявив, що такі візити не служать інтересам країни.

В опублікованому 7 березня відеозверненні Воде наголосив, що бачення нинішнього уряду в Кишиневі – «це мир, стабільність і процвітання для всіх громадян Республіки Молдова на шляху до європейської інтеграції».

«Послання розколу і регулярні поклони Кремлю з боку представників злочинного угруповання Шора не служать інтересам громадян Республіки Молдова», – додав він.

Речник нагадав, що молдовська влада недавно попередила про наміри Росії і «закликала бути пильними, отримувати інформацію з офіційних джерел і не піддаватися на агресивні дії Російської Федерації та підконтрольних їй гравців впливу або, простіше кажучи, їхніх поплічників».

Нагадаємо, голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу. 

До слова, слідом за невизнаним Придністровʼям «допомогу» у Путіна попросила автономна Гагаузія у складі Молдови.

Як повідомлялося, в окупованому Придністров'ї пройшов зʼїзд так званих депутатів, за підсумками якого була прийнята декларація зі зверненням до РФ, ОБСЄ, ГА ООН, Червоного Хреста вжити заходів щодо Кишинева.

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Теги: уряд Молдова Гагаузія путін

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