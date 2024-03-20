Шмигаль повідомив, коли США ухвалять рішення про допомогу Україні

Шмигаль дав зрозуміти, що очікує позитивних новин по цьому питанні «цього місяця або максимум наступного місяця»

Законопроєкт про фінансову допомогу Сполучених Штатів Україні може бути розблокований і вже до кінця березня Київ отримає фінансування або максимум наступного місяця. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Bloomberg.

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За його словами, українські чиновники ведуть «активний діалог» з членами Конгресу від обох партій, висловлюючись про затримання пакета у понад $60 млрдв фінансування допомоги республіканцями Палати представників у Вашингтоні.

Шмигаль також дав зрозуміти, що очікує позитивних новин по цьому питанні «цього місяця або максимум наступного місяця».

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Раніше повідомлялося, що Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні для продовження поставок зброї. Причиною є позиція частини конгресменів республіканців, які відмовляються виносити на голосування і затверджувати документ.

Також відомо, що законопроєкти про допомогу Україні, а також про конфіскацію російських активів в Сполучених Штатах Америки можуть розглянути одним пакетом, причому це може статися вже найближчим часом.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями заявив, що палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в іншому вигляді, аніж вже схвалений Сенатом.

До відома, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.