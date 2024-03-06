Bloomberg: США думають над залученням $200 млн з бюджету армії для допомоги України

Адміністрація президента США розмірковує про залучення коштів із фінансування армії, щоб надати Україні підтримку

Білий дім намагається знайти будь-яку можливу підтримку для України, поки законопроєкт про виділення $61 млрд затримався в Конгресі

Адміністрація президента США Джо Байдена зважує, чи зможе залучити приблизно $200 млн з фінансування армії Сполучених Штатів для термінової допомоги Україні. Про це пише Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що гроші може бути використано для оплати критично важливої зброї, боєприпасів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з дефіцитом артилерії і снарядів.

«Дебати з приводу використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють запеклі зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України, поки законопроєкт про виділення $61 мільярда затримався в Конгресі», – пише Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Утім остаточного рішення ще немає. Білий дім зосереджений на тому, щоб переконати Палату представників США ухвалити законопроєкт про допомогу Україні. Вважається, що це єдиний спосіб повністю задовольнити потреби ЗСУ на полі бою.

Адміністрація Байдена переконана, що якщо спікер Палати представників поставить законопроєкт на голосування, то його ухвалять переважною більшістю голосів.

Нагадаємо, Палата представників США планує представити альтернативний законопроєкт із фінансуванням допомоги Україні вже після 22 березня.

Як повідомлялося, іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України, окрім ухвалення законопроєкту з додатковим фінансуванням, що передбачає понад $60 млрд допомоги, немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

Раніше повідомлялося, що Конгрес повернеться до питання допомоги Україні після того як американський уряд отримає фінансування.

До слова, Палата представників США готується до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Джонсона.