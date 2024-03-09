Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду
На початку тижня документ ухвалила Палата представників Конгресу США
фото з відкритих джерел

Тепер документ має підписати президент США Джо Байден

8 березня Сенат Конгресу США уникнув шатдауну, схваливши законопроєкт, який передбачає виділення коштів на роботу федеральних відомств до 30 вересня – кінця фінансового року. Про це пише The Hill.

Пакет видатків у розмірі $467,5 млрд, який фінансуватиме сільське господарство, транспорт, житлове будівництво, енергетику, ветеранів та інші програми підтримали 75 членів верхньої палати Конгресу, 22 висловилися проти. Фінансування цих програм мало закінчитися опівночі.

На початку цього тижня документ ухвалила Палата представників Конгресу США. Тепер його має підписати президент США Джо Байден. Це дозволить уникнути часткового призупинення роботи федерального уряду (шатдауну) через припинення фінансування. 

Однак цей пакет є лише першим з двох пакетів законопроєктів про видатки, які Конгрес має ухвалити цього місяця.

Законодавці очікують 22 березня – крайній термін для решти шести законопроєктів, які фінансують такі сфери, як міністерство оборони, внутрішня безпека, охорона здоров'я і соціальні служби. Щодо них, за словами законодавців, може бути ще важче знайти двопартійну згоду.

Раніше повідомлялося, що 3 березня представники Конгресу США оприлюднили законопроєкт про фінансування ключових частин уряду до кінця фінансового року, що розпочався 1 жовтня 2023 року.

Угоди було досягнуто на тлі чергової загрози часткового закриття уряду – шатдауну, який настане в п’ятницю, 8 березня, якщо до того часу Конгрес не ухвалить законопроєкт.

Нагадаємо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.

Теги: США фінансування Сенат США законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловіків призовного віку хочуть зобов'язати мати при собі військово-обліковий документ
Що таке військово-обліковий документ та хто може його вимагати: роз'яснення юриста
9 лютого, 13:22
Адвокати Трампа кажуть, судове переслідування політика загрожує «непоправною шкодою десяткам мільйонів американських виборців»
Трамп звернувся до Верховного суду США через втрату президентського імунітету
13 лютого, 08:35
Time пояснив, чому підтримка України є вигідною для США
Time пояснив, чому підтримка України є вигідною для США
15 лютого, 05:00
Як наголосив Зеленський, якщо Україна отримає допомогу від США, то Сирський зможе почати відтісняти Росію
Україна готує два плани подальшого ведення війни
26 лютого, 21:10
Білий дім відповів, чи відправлятимуть США війська воювати в Україну
Білий дім відповів, чи відправлятимуть США війська воювати в Україну
27 лютого, 22:15
Зустріч представників ТЦК з громадою Космача
Емоційна зустріч з представниками ТЦК та нові заяви до поліції: продовження конфлікту в Космачі
9 лютого, 20:11
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Генсек НАТО відреагував на слова Трампа про залякування союзників
11 лютого, 21:30
Британські журналісти розповіли, що відбувалось усередині найтаємнішої європейської фінансової спільноти
Таємний клуб європейських банкірів: журналісти Financial Times розкрили секрети
13 лютого, 09:48
Рішення США про застосування нових санкцій набуло чинності 27 лютого
США посилили санкції проти Росії
5 березня, 17:15

Політика

Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду
Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду
Франція готується до військових дій на території Європи – Politico
Франція готується до військових дій на території Європи – Politico
Демократи Палати представників відхилили компромісний законопроєкт з допомогою Україні
Демократи Палати представників відхилили компромісний законопроєкт з допомогою Україні
США збільшать кількість дипломатів в Україні – ЗМІ
США збільшать кількість дипломатів в Україні – ЗМІ
Мирний саміт за участі Росії, спрощення торгівлі: деталі зустрічі Ердогана та Зеленського
Мирний саміт за участі Росії, спрощення торгівлі: деталі зустрічі Ердогана та Зеленського
Зеленський зустрівся із Ердоганом у Стамбулі (перші фото)
Зеленський зустрівся із Ердоганом у Стамбулі (перші фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Заводи у Німеччині неочікувано зіштовхнулись із серйозною проблемою: подробиці від Bloomberg
23K
Медведчук і всі-всі-всі. Хто хоче повернути український паспорт
5885
Росія завалила Польщу огірками. Фермери не приховують шоку
5235
Що допомогло ЗСУ знищити винищувачі РФ: The Telegraph назвала зброю
3380
Історія з призначенням Залужного послом. А як же протокол, повага і міжнародні документи?
2382
Як українські біженці вплинули на економіку Польщі: дослідження

Новини

Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
Сьогодні, 04:50
Шевченківський день. Що відзначаємо 9 березня
Сьогодні, 00:50
Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
Вчора, 06:30
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Вчора, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Вчора, 00:20
Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
7 березня, 06:31

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua