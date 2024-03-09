Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду

Тепер документ має підписати президент США Джо Байден

8 березня Сенат Конгресу США уникнув шатдауну, схваливши законопроєкт, який передбачає виділення коштів на роботу федеральних відомств до 30 вересня – кінця фінансового року. Про це пише The Hill.

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Пакет видатків у розмірі $467,5 млрд, який фінансуватиме сільське господарство, транспорт, житлове будівництво, енергетику, ветеранів та інші програми підтримали 75 членів верхньої палати Конгресу, 22 висловилися проти. Фінансування цих програм мало закінчитися опівночі.

На початку цього тижня документ ухвалила Палата представників Конгресу США. Тепер його має підписати президент США Джо Байден. Це дозволить уникнути часткового призупинення роботи федерального уряду (шатдауну) через припинення фінансування.

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Однак цей пакет є лише першим з двох пакетів законопроєктів про видатки, які Конгрес має ухвалити цього місяця.

Законодавці очікують 22 березня – крайній термін для решти шести законопроєктів, які фінансують такі сфери, як міністерство оборони, внутрішня безпека, охорона здоров'я і соціальні служби. Щодо них, за словами законодавців, може бути ще важче знайти двопартійну згоду.

Раніше повідомлялося, що 3 березня представники Конгресу США оприлюднили законопроєкт про фінансування ключових частин уряду до кінця фінансового року, що розпочався 1 жовтня 2023 року.

Угоди було досягнуто на тлі чергової загрози часткового закриття уряду – шатдауну, який настане в п’ятницю, 8 березня, якщо до того часу Конгрес не ухвалить законопроєкт.

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Нагадаємо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.