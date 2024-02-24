Поляки можуть заблокувати єдиний пункт пропуску з Білоруссю

Протестувальники домагаються заборони на реєстрацію в Польщі транспортних компаній з українським, білоруським і російським капіталом

Польські перевізники та фермери направили заявку на проведення акції протесту протягом місця на польсько-білоруському кордоні, зокрема на єдиному пункті пропуску, який працює «Кукурики – Козловичи». Про це інформує білоруське регіональне медіа польського міста Білосток MOST з посилання на документ, що є у розпорядженні редакції.

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Польські фермери та перевізники звернулися з заявою до адміністрації прикордонного міста Тересполь, що розташоване поруч з білоруським містом Брест.

Від пункту пропуску «Кукурики – Козловичи» автомобілі йдуть 68-ю трасою. Протестувальники мають намір перекрити її перед в'їздом в автомобільний термінал.

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Побудувати маршрут в об'їзд буде практично неможливо, вважають перевізники: дороги, що проходять поруч, обмежені для проїзду автотранспорту загальною вагою понад 20 тонн.

У заяві, надісланій організаторами акції (копія документа є в редакції MOST), вказано, що вони мають намір вивести на дорогу 10 сідельних тягачів і 10 одиниць сільськогосподарської техніки.

Очікувана чисельність учасників заявлена досить обтічно – від 10 осіб до двох тисяч. Протест має розпочатися о 8 ранку 26 лютого і тривати до 31 березня включно.

Протестувальники домагаються заборони на реєстрацію в Польщі транспортних компаній з українським, білоруським і російським капіталом. На думку організаторів акції, цей бізнес негативно впливає на стан польських перевізників.

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У MOST відмічають, що після заборони на в'їзд до ЄС для білоруських і російських перевізників, багато транспортних компаній з Білорусі почали дробити бізнес, реєструючи дочірні підприємства в Польщі.

Фактично це давало можливість одному й тому самому перевізнику везти вантаж на білоруській фурі до транспортно-логістичного центру на польському кордоні, а від ТЛЦ і територією Європи – вже на польській фурі.

Мабуть, тому однією з цілей акції заявлено звернення уваги польської влади на неефективність санкцій, накладених на Росію і Білорусь.

Як повідомлялося, польські протестувальники тимчасово припинили блокаду пункту пропуску «Устигул – Зосин».

Нагадаємо, що Україна розробила «План взаємопорозуміння» з п'яти кроків, який націлений на деблокаду кордону з Польщею. Зокрема, пропонується створити тристоронній штаб.

До слова, вчора прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із групою міністрів прибув на українсько-польський кордон для зустрічі з польськими посадовцями. Однак вона так і не відбулася.