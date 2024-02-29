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Захід не має виключати можливості введення військ в Україну – прем'єрка Естонії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Захід не має виключати можливості введення військ в Україну – прем'єрка Естонії
На думку естонської прем'єрки, зараз партнери мають зосередитися на інших важливих питаннях, наприклад, щодо закупівлі артилерійських боєприпасів, зокрема за межами Європи
фото: Ken Mürk/ERR

Каллас вважає, що такі рішення повинні бути обговорені «за зачиненими дверима»

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну. Про це повідомляє Politico.

«Тому що усі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна перемогла, а РФ програла цю війну», – зазначила Каллас.

При цьому Каллас вважає, що такі рішення повинні бути обговорені «за зачиненими дверима».

Щодо ідеї президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ в Україну прем'єр зауважила, що «це також сигнали, які ми надсилаємо РФ, що не виключаємо нічого».

На її думку, зараз партнери мають зосередитися на інших важливих питаннях, наприклад, щодо закупівлі артилерійських боєприпасів, зокрема за межами Європи.

Нагадаємо, прем'єрка Естонії закликала поквапитися із конфіскацією російських активів. Каллас зазначила, що конфіскація російських коштів стане додатковим інструментом, який, поряд з військовою допомогою Україні та кроками з політичної ізоляції Росії, допоможе покласти край війні.

«Найкраще зробити все можливе перед важливими виборами. Це економічний тиск, який ми можемо вплинути на російську економіку, щоб прискорити настання переломного моменту в цій війні», –  наводить слова Каї Каллас видання.

Також естонський генерал висловився про відправку військ до України. За словами військового, можливість відправити військових є, причому у всіх європейських країн. За словами Вялі, європейські країни мають можливість бути присутніми сухопутними військами під час звільнення України.

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Теги: Естонія Україна солдат Кая Каллас військова допомога

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