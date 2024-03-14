У державному бюджеті США знову з'явилась велика дірка

Дефіцит держбюджету США збільшився у лютому ще майже на 13%

Дефіцит держбюджету Сполучених Штатів у лютому цього року склав $296,275 млрд, що на 12,9% більше за аналогічний торішній ($262,434 млрд). Про це з посиланням на дані Мінфіну країни пише Nasdaq.

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Доходи бюджету США, у свою чергу, зросли на 3,4%, до $271,126 млрд. проти $262,114 млрд. у 2023-му, а витрати – на 8,2%, до $567,401 млрд. порівняно з торішніми $524,548 млрд.

«За п'ять місяців 2024 фінансового року, який розпочався 1 жовтня, негативне сальдо бюджету США збільшилося на 14,6% – до $828,135 млрд. Обсяг надходжень до бюджету з початку поточного фінроку підвищився на 7%, склавши $1,856 трлн.

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Витрати зросли на 9,2% – до $2,684 трлн. У тому числі збільшилися витрати на оборону та поповнення стратегічного нафтового резерву. Відсоткові виплати за держборгом були на $127 млрд більшими, ніж за п'ять місяців попереднього фінроку, через підвищення ставок Федеральною резервною системою», – зазначає видання.

Також йжеться про те, що що рекордний розмір дефіциту в $3,1 трлн був зафіксований у США за підсумками 2020 фінансового року, з профіцитом бюджет востаннє було закрито аж у 2001 році.

До слова, проєкт бюджету США на 2025 рік включає $482 млн на підтримку України.Білий дім оголосив президентський бюджетний запит на 2025 рік, до нього увійшли $482 млн на підтримку України та $1,5 млрд – на протидію РФ. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США.

Запрошені для України 482 млн доларів, поряд із додатковим запитом на забезпечення національної безпеки, допоможуть відновленню економіки України, зміцнять стійкість України та її здатність захищатися від повномасштабного вторгнення Росії та забезпечать прогрес у проведенні реформ, необхідних для вступу України до ЄС.