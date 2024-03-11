Байден: Допомога Україні не зможе відновитися без рішення Конгресу

За словами Байдена, проєкт бюджету на 2025 рік фінансовий рік не може вирішити проблему критично важливої підтримки України

Байден ще минулого року запросив у Конгресу 92 млрд доларів на потреби національної безпеки, який включав гроші для України

Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Про це повідомляється в проєкті бюджету США на 2025 фінансовий рік, який представив президент США Джо Байден.

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У бюджеті глава американської держави повторив свій заклик негайно виділити гроші для допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу 92 млрд доларів на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

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«Якщо Конгрес не ухвалить рішення щодо цього надзвичайного запиту, Сполучені Штати не зможуть продовжувати надавати підтримку Україні для задоволення її потреб на полі бою, оскільки вона щодня захищається від російських атак, надавати вкрай необхідну військову підтримку союзникам та партнерам, здійснювати критично важливі інвестиції в ОПК або підтримувати життєво важливу допомогу та розвиток у деяких з найбільш уразливих районів світу», – наголосив президент.

За словами Байдена, проєкт бюджету на 2025 рік фінансовий рік не може вирішити проблему критично важливої підтримки України, для чого потрібне рішення Конгресу.

Нагадаємо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.