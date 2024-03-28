Умєров розповів, скільки разів цьогоріч РФ влучила по військових об’єктах України

Через ворожий удар РФ зруйнований ресторан у Харкові

За словами Умєрова, російські окупанти тотальною більшістю спрямовували свої ракети на цивільну інфраструктуру

Загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по Україні з початку року перевищує дев'ять кілотонн. Лише 3% цих російських ракет, безпілотників і керованих бомб вразили військові цілі. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Тоді як 97% вражали цивільну інфраструктуру. Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомляє, що 712 з 1804 жертв серед цивільного населення, підтверджених ООН за останні три місяці, спричинили ракетні атаки та атаки баражуючими боєприпасами», – написав він.

Як зазначив Умєров, чим більше російських ракет буде збито в українському небі, тим меншу загрозу вони становитимуть для держав-членів НАТО, які межують з Україною.

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, відбулось засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів. Під час засідання міністр оборони Рустем Умєров проінформував союзників про наслідки терористичних ударів Росії, а також заходи з реагування, які вживаються Україною.

До слова, українські сили протиповітряної оборони знищили над морем керовану ракету, запущену російськими військами з літака з Чорного моря в напрямку Одеської області.

Також у ніч на 28 березня російські загарбники атакували Харків «Шахедами». Під ударом опинився Київський район міста.

Унаслідок атаки зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибило шибки. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби.

Триває 764-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну застосувавши БпЛА типу «Shahed».