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Умєров розповів, скільки разів цьогоріч РФ влучила по військових об’єктах України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Умєров розповів, скільки разів цьогоріч РФ влучила по військових об’єктах України
Через ворожий удар РФ зруйнований ресторан у Харкові
фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

За словами Умєрова, російські окупанти тотальною більшістю спрямовували свої ракети на цивільну інфраструктуру

Загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по Україні з початку року перевищує дев'ять кілотонн. Лише 3% цих російських ракет, безпілотників і керованих бомб вразили військові цілі. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Тоді як 97% вражали цивільну інфраструктуру. Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомляє, що 712 з 1804 жертв серед цивільного населення, підтверджених ООН за останні три місяці, спричинили ракетні атаки та атаки баражуючими боєприпасами», – написав він.

Як зазначив Умєров, чим більше російських ракет буде збито в українському небі, тим меншу загрозу вони становитимуть для держав-членів НАТО, які межують з Україною.

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, відбулось засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів. Під час засідання міністр оборони Рустем Умєров проінформував союзників про наслідки терористичних ударів Росії, а також заходи з реагування, які вживаються Україною.

До слова, українські сили протиповітряної оборони знищили над морем керовану ракету, запущену російськими військами з літака з Чорного моря в напрямку Одеської області.

Також у ніч на 28 березня російські загарбники атакували Харків «Шахедами». Під ударом опинився Київський район міста.

Унаслідок атаки зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибило шибки. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби.

Триває 764-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну застосувавши БпЛА типу «Shahed».

Теги: російська ракета окупанти Рустем Умєров обстріл війна

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