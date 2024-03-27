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Окупанти вдарили «Іскандером» по Миколаєву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти вдарили «Іскандером» по Миколаєву
Ворог продовжує застосовувати різні види ракетного озброєння, тероризуючи регіони України
фото з відкритих джерел

Наразі відомо про вісьмох поранених внаслідок російської атаки по Миколаєву

Російська Федерація вдень 27 березня вдарила по місту Миколаїв імовірно балістичною ракетою «Іскандер-М». Про це повідомили Сили оборони півдня.

«Ворог продовжує застосовувати різні види ракетного озброєння, тероризуючи регіони України. Вдарив по Миколаєву, імовірно балістичною ракетою «Іскандер-М», – сказано у повідомленні.

Військові зазначили, що ворог продовжує руйнувати промислові об'єкти міста. В результаті удару є поранені серед співробітників підприємства, однак інформація уточнюється.

Нагадаємо, о 14:17 Повітряні сили України попередили про загрозу балістичного ураження в низці областей. Тоді ж росіяни вдарили по Миколаєву. Там під час тривоги пролунали вибухи.

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, наразі відомо про вісьмох поранених внаслідок російської атаки. Також є незначні пошкодження в чотирьох житлових будинках. Це переважно вибиті вікна у квартирах.

Зараз, за словами мера, працівники комунальних підприємств роблять обʼїзд території та фіксують пошкодження.

Нагадаємо, у Харкові сьогодні, 27 березня, вдень місцеві мешканці почули кілька вибухів. Як стало відомо, по Харкову вперше з 2022-го року було завдано удару авіабомбами.

Наразі внаслідок атаки по Харкову відомо про одного загиблого та 16-х поранених, з яких четверо – діти. Найменшому постраждалому лише три місяці.

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Теги: Миколаїв окупанти російська ракета обстріл

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