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Окупанти знову пошкодили лінію, що живить Запорізьку АЕС – Міненерго

Наталія Порощук
glavcom.ua
Окупанти знову пошкодили лінію, що живить Запорізьку АЕС – Міненерго
22 березня було знеструмлено лінію 750 кВ, яка живить ЗАЕС
фото з відкритих джерел

«Станом на ранок роботу лінії відновлено. Живлення потреб ЗАЕС здійснюється у повному обсязі»

Вдруге за добу Запорізька АЕС лишалася на одній лінії живлення. Минулої ночі через обстріл було знеструмлено лінію електропередачі 330 кВ, внаслідок чого була виведена з роботи додаткова схема живлення станції. Про це повідомляє Міненерго.

«Станом на ранок роботу лінії відновлено. Живлення потреб ЗАЕС здійснюється у повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після масштабного обстрілу 22 березня було знеструмлено лінію 750 кВ, яка живить ЗАЕС. Станція кілька годин до відновлення була за крок до блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.

До слова, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України. Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло.

Також уже понад добу триває ліквідація наслідків після масованої атаки на об'єкти енергетики України. Найскладніша ситуація залишається у Харкові.  За словами глави держави, у багатьох населених пунктах вже вдалося повернути електропостачання. Однак відновлювальні роботи досі тривають: Масований обстріл 22 березня: де найскладніша ситуація з електроенергією.

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Теги: окупанти Міненерго електроенергія АЕС Запорізька область Запорізька АЕС

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