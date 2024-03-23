Окупанти знову пошкодили лінію, що живить Запорізьку АЕС – Міненерго

«Станом на ранок роботу лінії відновлено. Живлення потреб ЗАЕС здійснюється у повному обсязі»

Вдруге за добу Запорізька АЕС лишалася на одній лінії живлення. Минулої ночі через обстріл було знеструмлено лінію електропередачі 330 кВ, внаслідок чого була виведена з роботи додаткова схема живлення станції. Про це повідомляє Міненерго.

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«Станом на ранок роботу лінії відновлено. Живлення потреб ЗАЕС здійснюється у повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після масштабного обстрілу 22 березня було знеструмлено лінію 750 кВ, яка живить ЗАЕС. Станція кілька годин до відновлення була за крок до блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.

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До слова, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України. Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло.

Також уже понад добу триває ліквідація наслідків після масованої атаки на об'єкти енергетики України. Найскладніша ситуація залишається у Харкові. За словами глави держави, у багатьох населених пунктах вже вдалося повернути електропостачання. Однак відновлювальні роботи досі тривають: Масований обстріл 22 березня: де найскладніша ситуація з електроенергією.