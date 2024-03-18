Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти поцілили по території храму на Харківщині (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти поцілили по території храму на Харківщині (фото)
Снаряд влучив у котельню, яка розташовувалася поруч із будівлею храму
фото: пресслужба ДСНС

Загальна площа пожежі становила 60 кв.м

Сьогодні вранці, 18 березня, російські загарбники вдарили по православному храму в с. Новоосинове Курилівської громади Куп’янщини. Про це повідомили в ДСНС України. 

Окупанти поцілили по території храму на Харківщині (фото) фото 1

Як зазначається, село Новоосинове розташоване неподалік лінії бойового зіткнення, тому наразі перебуває в зоні ураження російської ствольної та реактивної артилерії.

Окупанти поцілили по території храму на Харківщині (фото) фото 2

«Снаряд влучив у котельню, яка розташовувалася поруч із будівлею культової споруди. Внаслідок вибуху котельня загорілась. Також зайнявся і дровник. Загальна площа пожежі становила 60 кв.м. Рятувальники ДСНС зробили все можливе, щоб вогонь не перекинувся на церкву»,– йдеться в повідомленні. 

Окупанти поцілили по території храму на Харківщині (фото) фото 3

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли церкву у Херсоні.

Триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: Харківщина церква обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ракетного удару по Одесі 15 березня
Ракетний удар по Одесі: у лікарні помер рятувальник
16 березня, 12:55
У Самарській області дрони атакували два нафтопереробні заводи РФ (відео)
У Самарській області дрони атакували два нафтопереробні заводи РФ (відео)
16 березня, 07:21
Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені
Ракетний удар по Одесі: влада повідомила про загиблих (оновлено)
15 березня, 19:25
Росіяни вдарили ракетою, коли Зеленський та іноземний гість були в порту
Зеленський розповів про обстріл, під який потрапив із прем'єром Греції в Одесі
9 березня, 14:14
Свято-Покровська церква в селі Сутківці збудована у XV-XVI століттях
Суд зобов’язав УПЦ МП повернути державі старовинну церкву на Хмельниччині
6 березня, 22:10
Після опівночі загарбники вдарили ракетою по Дніпру
Ракетний удар по Дніпру: влада повідомила про наслідки
3 березня, 07:51
Над Україною вночі збили 16 із 18 БпЛА
Атака дронів на Україну: як відпрацювали сили ППО
25 лютого, 08:20
Черговий обстріл на Харківщині спричинив масштабну пожежу на території фермерського господарства
Росіяни вдарили по фермі на Харківщині: загинули десятки тварин
24 лютого, 23:30
Один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси
Удар по Одесі: рятувальники показали масштаб пожежі (фото, відео)
23 лютого, 08:22

Події в Україні

Окупанти поцілили по території храму на Харківщині (фото)
Окупанти поцілили по території храму на Харківщині (фото)
До яких хитрощів вдаються кандидати на посаду судді Конституційного Суду (відео)
До яких хитрощів вдаються кандидати на посаду судді Конституційного Суду (відео)
Спроба суїциду на Закарпатті: обласний ТЦК повідомив подробиці
Спроба суїциду на Закарпатті: обласний ТЦК повідомив подробиці
Військові НАТО вже в Україні – El Pais
Військові НАТО вже в Україні – El Pais
Хто постачатиме продукти ЗСУ замість Глиняної та Гринкевичів: список компаній
Хто постачатиме продукти ЗСУ замість Глиняної та Гринкевичів: список компаній
Росіяни били «Іскандерами»: фото наслідків ракетного удару по Миколаєву
Росіяни били «Іскандерами»: фото наслідків ракетного удару по Миколаєву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Які країни привітали Путіна з «перемогою» (список)
21K
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
17K
Блокада кордону: чому мовчать українці у Польщі
14K
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося
13K
Новина про смерть короля Британії Чарльза III виявилася фейком
12K
Великий піст 2024: традиції, календар харчування, правила та заборони

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua