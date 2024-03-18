Окупанти поцілили по території храму на Харківщині (фото)

Снаряд влучив у котельню, яка розташовувалася поруч із будівлею храму

Загальна площа пожежі становила 60 кв.м

Сьогодні вранці, 18 березня, російські загарбники вдарили по православному храму в с. Новоосинове Курилівської громади Куп’янщини. Про це повідомили в ДСНС України.

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Як зазначається, село Новоосинове розташоване неподалік лінії бойового зіткнення, тому наразі перебуває в зоні ураження російської ствольної та реактивної артилерії.

«Снаряд влучив у котельню, яка розташовувалася поруч із будівлею культової споруди. Внаслідок вибуху котельня загорілась. Також зайнявся і дровник. Загальна площа пожежі становила 60 кв.м. Рятувальники ДСНС зробили все можливе, щоб вогонь не перекинувся на церкву»,– йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли церкву у Херсоні.

Триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.