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Шмигаль розповів, звідки планує брати кошти на оборону України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Шмигаль розповів, звідки планує брати кошти на оборону України
Наступного року Україна потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону
фото: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль розповів дипломатам, як планує фінансувати оборону України

Міністр оборони Денис Шмигаль під час Наради керівників закордонних дипломатичних установ окреслив стратегічні цілі та пріоритети оборони України, визначені президентом Володимиром Зеленським, та розповів, звідки планує брати кошти на їх реалізацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля.

Міністр оборони виділив кілька ключових напрямків, зокрема:

  • Більше української зброї: Мета полягає в тому, щоб 50% оборонних закупівель здійснювалися в Україні.
  • Залучення іноземних підприємств: Необхідно залучати більше міжнародних компаній, готових до співпраці та роботи безпосередньо в Україні.
  • Збільшення поставок: Продовжувати нарощувати поставки зброї та нелетальної допомоги, у тому числі від нейтральних країн. Особливий фокус – на нових поставках найефективніших засобів захисту неба, зокрема тих, що здатні збивати балістичні цілі.
  • Додаткове фінансування: Потрібне залучення додаткових коштів для розвитку української промисловості, зокрема виробництва FPV-дронів, далекобійних дронів та перехоплювачів.

Міністр оборони наголосив, що Україна готова ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями. Він також запропонував союзникам створювати спільні підприємства, передавати ліцензії та відкривати виробництва у країнах-партнерах. За його словами, під час війни така продукція буде спрямована на потреби Сил оборони України, а в перспективі – посилить і партнерів.

Денис Шмигаль повідомив, що наступного року Україна потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону. За його словами, Україна працює з іншими країнами, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників. Вже ведуться предметні переговори з членами ЄС та НАТО.

Під час панельної дискусії Шмигаль разом з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та начальником Генерального штабу генерал-майором Андрієм Гнатовим відповіли на запитання послів.

Шмигаль підкреслив, що спільні зусилля є кроком для забезпечення військових та наближення перемоги.

Нагадаємо, 21 липня, відбулося онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн». У зустрічі взяли участь 52 країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

За словами міністра, США ініціюють новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. «Європейські партнери вже заявили про готовність долучитися до фінансування. Обговорили конкретний механізм роботи цієї ініціативи. Німеччина долучиться до ініціативи щодо передачі Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні незабаром надійти до України», – зазначив він.

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Теги: Денис Шмигаль Міноборони Україна

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