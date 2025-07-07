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Конфлікт Стармера і Макрона загрожує «коаліції охочих»

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Конфлікт Стармера і Макрона загрожує «коаліції охочих»
Причиною непорозумінь між двома лідерами стало питання співпраці з США
фото з відкритих джерел

Непорозуміння між лідерами Франції та Британії можуть послабити підтримку України

Конфлікт між прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном може поставити під загрозу єдність «коаліції охочих», яка підтримує Україну. Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела, передає «Главком».

Politico зазначає, що головною причиною непорозумінь між двома лідерами стало питання співпраці зі Сполученими Штатами. За словами двох французьких чиновників, «коаліція охочих» не має чіткого напряму. Вони вважають, що частково проблема полягає у наданні Великою Британією великого значення гарантіям США, які так і не були реалізовані.

Водночас у Лондоні звинувачують Макрона в тому, що, наближаючись до закінчення свого президентського терміну, він у міжнародних заявах думає насамперед про «свою спадщину». Чиновник, обізнаний із переговорами щодо Ірану, розповів, що Макрон намагався показати себе миротворцем у цих перемовинах. Також причиною тріщини між лідерами стали відносини зі США.

Politico пише, що Париж і Лондон зараз тісно координують дії, щоб утримати Трампа в мирних переговорах щодо України, проте чиновники обох країн дедалі частіше висловлюють роздратування.

Один французький науковець, пов’язаний із Макроном, зазначив, що Стармер набагато обережніший, коли йдеться про Білий дім. Також колишній британський дипломат додав, що Макрон «м’який, але не так сильно, як ми», говорячи про его Трампа. Він назвав стратегію Стармера у відносинах із президентом США «безсоромною, але необхідною».

Крім того, Politico пише, що Макрон невдоволений угодою між Стармером і Трампом щодо пом’якшення митних тарифів США на британські товари, тоді як Франція досі підпадає під обмеження, запроваджені проти ЄС.

Раніше «Главком» інформував, що президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планують провести нову зустріч «коаліції рішучих» вже 10 липня. Зустріч відбудеться під час візиту Макрона до Великої Британії, який триватиме з 8 по 10 липня. У рамках поїздки французький президент зустрінеться з королем та виступить у британському парламенті.

У Єлисейському палаці підтвердили, що на переговорах буде приділено особливу увагу підтримці України. «Безумовно, буде обговорюватися питання про те, як серйозно підтримувати боєздатність України», – зазначили в заяві.

Також «Главком» інформував, що британські та французькі офіційні особи, які раніше розробляли плани щодо розміщення миротворчих сил в Україні, переключили свою увагу на підтримку довгострокової оборони Києва від російського вторгнення без повноцінної підтримки США. Таке рішення ухвалено на тлі зростаючого занепокоєння, що Дональд Трамп виконає свою погрозу відмовитися від ролі посередника та припинить допомогу Україні. 

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Теги: Україна Кір Стармер Еммануель Макрон коаліція

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