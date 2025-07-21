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ППО, боєприпаси і мільйони на дрони. Шмигаль підбив підсумки «Рамштайну»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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ППО, боєприпаси і мільйони на дрони. Шмигаль підбив підсумки «Рамштайну»
У новому засідання Контактної групи з питань оборони України взяли участь 52 країни
фото: Telegram/Денис Шмигаль

США ініціюють новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України

Сьогодні, 21 липня, відбулося онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн». У зустрічі взяли участь 52 країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

За словами міністра, США ініціюють новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. «Європейські партнери вже заявили про готовність долучитися до фінансування. Обговорили конкретний механізм роботи цієї ініціативи. Німеччина долучиться до ініціативи щодо передачі Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні незабаром надійти до України», – зазначив він.

Яку допомогу отримає Україна за підсумками нового «Рамштайну»:

  • Німеччина – передає понад 200 тис. снарядів для систем Gepard, а також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів;
  • Канада – продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через «данську модель» та виділяє 20 млн канадських доларів на обслуговування українських танків;
  • Нідерланди – надають 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування літаків F-16;
  • Норвегія – у 2025 році загалом виділила 1 млрд євро на закупівлю дронів, з них 400 млн – на закупівлю в українського оборонно-промислового комплексу;
  • Швеція – готує новий пакет з засобами ППО, артилерією та технікою.

Засідання організували міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Серед учасників – генеральний секретар НАТО Марк Рютте, міністр оборони США Піт Гегсет, командувач Європейського командування збройних сил США та верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич та висока представниця ЄС Кая Каллас.

Як повідомлялося, чергове засідання Контактної групи з питань оборони України мало проходити онлайн у понеділок, 21 липня 2025 року. У червні міністр оборони США Піт Гегсет вперше пропустив засідання «Рамштайну», і Сполучені Штати тоді представляв посол при НАТО. Під час квітневої зустрічі формату «Рамштайн» у Брюсселі Гегсет брав участь онлайн.

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Теги: Денис Шмигаль Міноборони військова допомога

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