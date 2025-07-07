Келлог може зустрітися із Зеленським у Римі: що відомо

Спецпредставник Трампа та президент України візьмуть участь у конференції разом з іншими світовими лідерами

Спецпосланець Трампа планує відвідати Конференцію з відновлення України

Цього тижня спецпосланець Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує відвідати Конференцію з відновлення України у Римі та, ймовірно, зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на два джерела, обізнані з підготовкою візиту, передає «Главком».

Конференція відбудеться 10-11 липня під головуванням прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні. Очікується, що в заході візьмуть участь: президент України Володимир Зеленський, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші світові лідери.

«Незрозуміло, чи приєднається до Келлога хтось із членів кабінету Трампа чи інших посадовців рівня Білого дому на форумі. Державний департамент та Білий дім не відповіли на запит про коментар щодо повної делегації США на URC та запланованої поїздки посланця Трампа», – зазначає Kyiv Post.

Раніше «Главком» повідомляв, що спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив: Росія має перейти до тристоронніх переговорів, спрямованих на завершення війни, та припинити затягування процесу, використовуючи обстріли території України. Представник адміністрації США критично відгукнувся про останні заяви прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова щодо переговорного процесу, назвавши їх «спотворенням реальності в стилі Орвелла».

Також «Главком» інформував, що спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що не обіцяв самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку обмежити удари Сил оборони України по території Російської Федерації. За словами Келлога, цитата про обмеження ударів України по російських військових обʼєктах, яку активно поширюють російські ЗМІ, вирвана з контексту.

«У моїй розмові з Лукашенком ми обговорювали повне і безумовне припинення вогню. Будь-які обмеження щодо поведінки Києва були обумовлені відповідними діями Москви. Я жодного разу не робив коментарів, пов'язаних із продовженням Україною війни поза межами повного припинення вогню», – сказав він.