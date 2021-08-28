Штурм Капітолію: поліцейські подали до суду на Трампа

Це не перший позов поліцейських Капітолію, поданий проти колишнього президента

Семеро поліцейських, які охороняли будівлю Капітолію 6 січня, подали позов проти колишнього президента США Дональда Трампа і ще низки осіб, повідомляє Голос Америки.

Поліцейські покладають на Трампа і більше десятка американських політиків і організацій відповідальність за те, що натовп 6 січня пішов на штурм Капітолію.

Позивачі заявляють, що постраждали від сльозогінного газу, який використовували учасники протесту, а також отримали інші травми.

У позові вони звинувачують американських політиків в «провокуванні, підтримці та участі» в подіях 6 січня, а також спробі використовувати «силу, залякування і погрози», щоб перешкодити затвердженню результатів голосування на президентських виборах в США.

Це не перший позов поліцейських Капітолію, поданий проти колишнього президента. У травні двоє поліцейських подали позов проти Трампа з вимогою компенсації у розмірі 75 тисяч доларів за поранення, які вони понесли під час подій 6 січня.

Як відомо, 6 січня сотні прихильників Трампа штурмували будівлю у безуспішній спробі завадити Конгресу підтвердити перемогу на виборах президента демократа Джо Байдена.

Унаслідок сутичок загинули чотири людини.

Наступного дня внаслідок інсульту помер офіцер поліції Капітолія, на якого напали протестувальники. Поранення отримали понад 100 правоохоронців. Понад пів тисячі громадян затримали за участь у насильстві.

До слова, дівчина допомогла знайти учасників штурму Капітолію на сайті знайомств.

19 липня стало відомо про винесення першого вироку за вчинення кримінального злочину під час штурму будівлі Капітолію 38-річному жителю Флориди Полу Ходжкінсу. Він був засуджений до восьми місяців тюремного ув'язнення за «перешкоджання зусиллям конгресу по підведенню підсумків та підтвердженню результатів голосування на виборах» президента США.