Дівчина допомогла знайти учасників штурму Капітолію на сайті знайомств

У додатку дівчині вдалося зв'язатися з 32-річним Ендрю Квентіном Таако - одним з підозрюваних в участі в безладах 6 січня.

Мотивацією для допомоги уряду США став заклик американського президента Джо Байдена до населення допомогти в розкритті заворушень в Капітолії

Громадянка Сполучених Штатів, 20-річна представниця ліберального спрямування на ім'я Клер поділилася історією про те, як вона використовувала сайт знайомств Bumble, щоб допомогти американському Федеральному бюро розслідувань розкрити учасника штурму будівлі Капітолію. Про це вона розповіла виданню Huffington Post.

За її словами, мотивацією для допомоги уряду США став заклик американського президента Джо Байдена до населення допомогти в розкритті заворушень в Капітолії.

Так, захисниця ліберальних цінностей перетворила свій профіль в Bumble: видалила свою фотографію з феміністичним посилом і виставила себе прихильником консервативних ідей.

У додатку дівчині вдалося зв'язатися з 32-річним Ендрю Квентіном Таако - одним з підозрюваних в участі в безладах 6 січня. Він вислав дівчині фотографію, на якій американець, ймовірно, бере участь в штурмі Капітолію, а також поділився історією про те, як йому залили лице перцевим балончиком.

Клер зав'язала листування з Таако, в профілі якого вказувалося, що він знаходиться в американському штаті Вірджинія. Після що не викликають підозри люб'язностей і ослаблення пильності співрозмовника дівчина стала допитувати Таако. Він підтвердив, що в момент штурму капітолійської будівлі він знаходився неподалік від місця подій.

Клер також вдалося умовити підозрюваного поділитися фотографією, на якій його чітко видно серед учасників січневого штурму, на що чоловік погодився і додав, що зображення було зроблено перед тим, як американський поліцейський залив його обличчя перцевою сумішшю.

Як тільки припущення Клер про участь таакой в штурмі Капітолію підтвердилися, вона знайшла профіль чоловіки на Facebook і передала отримані відомості ФБР.

Через три місяці з дівчиною зв'язався спеціальний агент, щоб уточнити у неї деякі відомості. Через півроку після початку діалогу в Bumble таакой був заарештований.

Подальше розслідування довело, що чоловік дійсно брав участь в штурмі будівлі Капітолію і був помічений в насильницьких діях стосовно співробітників правоохоронних органів, про що свідчить ряд зображень. На одному з них Таако б'є поліцейського батогом, на іншому - розгулює з ним по будівлі Капітолію, а на третьому - розпорошує перцевий балончик в обличчя поліцейському.

Раніше, 19 липня, стало відомо про винесення першого вироку за вчинення кримінального злочину під час штурму будівлі Капітолію 38-річному жителю Флориди Полу Ходжкінсу. Він був засуджений до восьми місяців тюремного ув'язнення за «перешкоджання зусиллям конгресу по підведенню підсумків та підтвердженню результатів голосування на виборах» президента США.