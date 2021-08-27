Зустріч Байдена та Зеленського не переноситимуть вдруге

Джен Псакі підтвердила, що зустріч Байдена та Зеленського відбудеться в запланований день

Президент США Джо Байден та український лідер Володимир Зеленський проведуть зустріч у Вашингтоні 31 серпня. Вдруге їх зустріч не переноситимуть. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він акцентував, що наразі немає передумов для того, аби скасувати чи перенести візит Зеленського до США. За його словами, американська сторона активно готується до зустрічі.

«Станом на зараз жодних індикаторів з Вашингтона щодо можливого перенесення візиту немає. Вчора у Вашингтоні активно готувалися до візиту президента України з американської сторони», – повідомив Кулеба.

Таке питання Кулеба отримав через те, що вчора, 26 серпня, Білий дім вимушений був перенести, а потім і скасувати заплановану зустріч президента США Джо Байдена з очільником ізраїльського уряду Нафталі Беннеттом. Зустріч відбулася сьогодні, оскільки Байден змінив робочий графік через теракт в Кабулі (Афганістан).

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі підтвердила, що зустріч Байдена та Зеленського відбудеться в запланований день.

«Наступного тижня президент (Байден) прийматиме президента України Зеленського в Білому домі», – поінформувала речниця.

19 серпня стало відомо, що першу зустріч президентів США та України – Джо Байдена та Володимира Зеленського – перенесли на один день: з 30 на 31 серпня цього року.

Нагадаємо, візит Зеленського в США, де він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом, запланований на 30 серпня.

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