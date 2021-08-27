Американський дипломат про війну на Донбасі: проблема – не Україна, а Росія

Курт Волкер: дії української влади ілюструють, що проблема – не Україна, а Росія, яка хоче продовження війни

Волкер: Франція та Німеччина були не досить енергійними останні два роки

Росія хоче продовження війни на Донбасі. З українського боку дуже розумно позиціонувати себе проактивно, але треба бути реалістами – це нічого не змінить. Таку думку у розмові з «Главкомом» висловив колишній представник США по Україні Курт Волкер.

Дипломат схвально відгукнувся про кроки президента Зеленського щодо окупованого Донбасу.

«Думаю, що він намагався багато що зробити. Крім будівництва пропускних пунктів, він намагався дотягнутися до місцевого населення, збільшити присутність ОБСЄ на окупованій території, проводити зустрічі в «нормандському форматі», – перерахував Волкер.

У той же час всі дії української влади ілюструють, що проблема – не Україна, а Росія, яка хоче продовження війни, переконаний дипломат.

«Думаю, дуже розумно з українського боку позиціонувати себе проактивно. Але ми повинні також бути дуже реалістичними, що це нічого не змінить. Франція та Німеччина були не досить енергійними останні два роки. І саме в цьому їх можуть стимулювати США, якщо високопоставлений чиновник почне поїздки у Париж та Берлін і намагатиметься дати поштовх процесу», – пояснив Волкер.

До слова, на саміті Кримської платформи всі делегати підписали спільну Декларацію, у якій визнали Росію окупантом.

На думку Курта Волкера, було б краще, якби делегацію США на саміті Кримської платформи очолив представник США із зовнішньополітичної чи безпекової сфери, а не міністр енергетики.

У відповідь на пропозицію України долучитися до Кримської платформи прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова відповіла відмовою.