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Сибіга повідомив, за якої умови Путін припинить терор

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сибіга повідомив, за якої умови Путін припинить терор
Голова МЗС наголосив, що наразі критично важлива синхронізація санкцій
фото: РБК-Україна

МЗС: Протягом останніх тижнів ми швидко синхронізували попередні пакети санкцій ЄС

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що російський диктатор Володимир Путін припинить терор, «коли ми зламаємо хребет його економіки та позбавимо його воєнний бюджет фінансування». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Путін відкидає припинення вогню, уникає зустрічі лідерів та затягує війну. Він припинить терор лише тоді, коли ми зламаємо хребет його економіки, яка вже має системні проблеми, а також позбавимо його воєнний бюджет фінансування. Сполучені Штати, Європа та Група семи мають необхідну силу для цього. Критично важлива максимальна синхронізація санкцій. Зараз слушний момент. Настав час консолідувати єдиний і сильний санкційний кулак і вдарити по воєнному бюджету Росії з усією силою», – наголосив Сибіга.

Міністр нагадав, що російські чиновники нещодавно вихвалялися, що вони нібито воюють самотужки проти всього Заходу: «Їм потрібна ця дешева пропаганда, щоб пояснити своєму населенню, чому така велика країна як Росія не досягла жодної стратегічної цілі у своїй повномасштабній війні проти набагато меншої України протягом уже понад трьох років. Але якщо вони вважають себе героями, які самотужки протистоять усьому Заходу, то нехай відчують консолідовану силу всього Заходу та максимальний санкційний тиск».

«В Україні ми відповідально узгоджуємо наші національні санкції із санкціями наших союзників. Протягом останніх тижнів ми швидко синхронізували попередні пакети санкцій ЄС. Ця робота продовжується. Ми також разом з нашими союзниками вживаємо заходів для усунення лазівок та перешкоджання доступу Росії до технологій. У наступні тижні має відбутися максимальна синхронізація санкцій усіх партнерів проти Росії, щоб збільшити вартість війни для агресора», – додав Сибіга.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

Як зазначалося, ця новина є значною для України, особливо з огляду на поточну динаміку бойових дій. CNN пише, що наразі Україна переживає, ймовірно, найскладніший етап повномасштабної війни.

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Теги: війна путін Андрій Сибіга

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