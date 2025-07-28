Голова МЗС РФ заявив, що його країна вперше за свою історію самотужки воює проти всього Заходу

Лавров: Уперше за всю історію Росія воює одна проти всього Заходу

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що його країна вперше за всю історію воює нібито одна проти всього Заходу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

Лавров зазначив, що і в Першу світову, і в Другу світову РФ мала союзників, а сьогодні їх на полі бою нібито немає. «Уперше за всю історію Росія воює одна проти всього Заходу», – сказав він.

Міністр закордонних справ додав, що зараз головне для Росії – «перемогти ворога».

Нагадаємо, 17 січня за підсумками переговорів у Кремлі президенти РФ та Ірану підписали Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. 21 квітня російський диктатор Володимир Путін підписав закон про ратифікацію угоди.

За даними ЗМІ, документ включає 47 статей, значну частину яких присвячено військово-технічному співробітництву – від обміну військовими делегаціями та заходу кораблів до спільних навчань та протидії загальним загрозам. Також йдеться про питання міжнародної безпеки, контролю над озброєннями та інформаційної безпеки.

Як повідомлялося, Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії вже у серпні 2025 року. Взамін на це КНДР отримає від Москви технології для запуску супутників та наведення ракет.

Раніше Сполучені Штати Америки на Радбезі ООН звернулись до Китаю з вимогою «припинити підживлювати агресію Росії» в Україні. Як стало відомо, китайські двигуни таємно постачаються через підставні компанії державному виробнику безпілотників у Росії під маркуванням «промислових холодильних установок», щоб уникнути виявлення після запровадження західних санкцій.