Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Трамп завжди відступає»: CNN проаналізував заяву президента США про новий дедлайн для РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
«Трамп завжди відступає»: CNN проаналізував заяву президента США про новий дедлайн для РФ
Трамп прагнутиме продемонструвати, що його слова мають реальну вагу
фото: The White house/Facebook

Якщо за 10-12 днів не буде жодної реакції, це може серйозно підірвати імідж Трампа як «сильного політика»

Президент США Дональд Трамп заявив про суттєве скорочення терміну, наданого Володимиру Путіну для припинення вогню в Україні. Замість початкових 50 днів, з яких залишалося 37, тепер дедлайн становить лише 10-12 днів. Ця новина є значною для України, особливо з огляду на поточну динаміку бойових дій. Наразі Україна переживає, ймовірно, найскладніший етап повномасштабної війни, про що повідомляє «Главком» із посиланням на аналітику CNN.

До 3 вересня, коли мав би завершитися попередній 50-денний термін, російські війська могли б досягти значних успіхів на фронті. Йдеться про потенційне наближення до таких ключових опорних пунктів на сході України, як Куп'янськ, Покровськ та Костянтинівка. Це могло б кардинально змінити динаміку лінії фронту і наблизити росіян до повного захоплення Донецької області.

В адміністрації Президента Зеленського це послання сприйняли з обережним оптимізмом. Як написав Андрій Єрмак, голова Офісу Президента: «Президент США вже заявив, що скорочує терміни, які він дав Путіну, бо вважає, що відповідь очевидна. Путін поважає лише силу – і це послання гучне та чітке».

Однак, постає питання: що станеться за 10-12 днів, якщо нічого не зміниться? Якщо не буде жодної реакції, це може серйозно підірвати імідж Трампа як «сильного політика» і стати ще одним підтвердженням акроніма TACO («Trump Always Chickens Out» – «Трамп завжди відступає»).

Ймовірно, йдеться про можливість запровадження вторинних санкцій – насамперед проти країн, які продовжують активно купувати російські енергоносії. До таких країн належать, зокрема, Індія та Китай. Обидві держави мають тісні енергетичні зв'язки з Росією, але водночас є важливими партнерами для США. Запровадження санкцій проти них завдало б удару не лише по російській економіці, а й по глобальній, включаючи американську.

Китай, попри офіційний нейтралітет, фактично підтримує Кремль, побоюючись, що поразка Росії змістить фокус уваги Вашингтона на нього. Проте Пекін також не зацікавлений у надмірному загостренні відносин.

Отже, наступні два тижні можуть виявитися вирішальними. Росія, ймовірно, спробує зміцнити свої позиції та переконати союзників продовжувати купувати її енергоресурси. Україна ж буде зосереджена на організації максимально ефективної оборони. А Дональд Трамп прагнутиме продемонструвати, що його слова мають реальну вагу. Якщо США не зважаться на цей крок, який може сколихнути світову економіку, адміністрації Трампа доведеться шукати інший спосіб зберегти репутацію.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня. Про це він заявив журналістам під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Теги: росія США путін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль звинувачує ООН у «ігноруванні доказів», які доводять «легітимность» анексії територій
РФ намагається тиснути на ООН, щоб легалізувати «референдуми» на окупованих територіях
5 липня, 03:39
Головні новини ночі проти 8 липня
Заяви Трампа про передачу зброї Україні, обстріл Миколаєва: головне за ніч
8 липня, 05:43
Тимура Іванова затримали у квітні 2024 року за звинуваченням в отриманні хабарів
Ексзаступник міністра оборони РФ Іванов отримав 13 років тюрми
1 липня, 18:15
У РФ загадково загинув віце-президент «Транснафти»
У РФ загадково загинув віце-президент «Транснафти»
4 липня, 10:01
У Зеленограді горіли машини
Безпілотники атакували Зеленоград під Москвою
20 липня, 05:26
До поліції надійшло 126 повідомлень про пошкодження майна
Атака на Черкаси: мер припускає, що ворог цілив по Алеї Героїв
24 липня, 13:14
Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів: аналіз ISW
Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів: аналіз ISW
22 липня, 06:30
Документ компанії «Купол» свідчить про підписання контракту з міноборони Росії на виробництво понад 6 тис. «Гарпій» цього року
Китай знайшов спосіб таємно постачати двигуни для БпЛА РФ: деталі від Reuters
24 липня, 07:24
На території колонії в Оленівці утримувалися воїни Маріупольського гарнізону
Треті роковини теракту в Оленівці. Реакція Зеленського
Вчора, 12:49

Політика

«Трамп завжди відступає»: CNN проаналізував заяву президента США про новий дедлайн для РФ
«Трамп завжди відступає»: CNN проаналізував заяву президента США про новий дедлайн для РФ
Трамп заявив про ключову роль в перемир'ї між Таїландом і Камбоджею
Трамп заявив про ключову роль в перемир'ї між Таїландом і Камбоджею
Єврокомісія знайшла як покарати Ізраїль за ситуацію в секторі Гази
Єврокомісія знайшла як покарати Ізраїль за ситуацію в секторі Гази
Медведєв погрожує Трампу війною
Медведєв погрожує Трампу війною
США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Британії: деталі від Bloomberg
США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Британії: деталі від Bloomberg
Конгрес США готовий сприяти переговорам щодо України – Грем
Конгрес США готовий сприяти переговорам щодо України – Грем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2025
31K
«Світ впав». Російська рапіристка прокоментувала поразку від України на чемпіонаті світу
15K
Синдром Аспергера. Безугла відповіла, чи з таким діагнозом має доступ до держтаємниці
3928
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3680
Прогноз магнітних бур на 28-30 липня: якою буде сонячна активність

Новини

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua