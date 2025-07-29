«Трамп завжди відступає»: CNN проаналізував заяву президента США про новий дедлайн для РФ

Якщо за 10-12 днів не буде жодної реакції, це може серйозно підірвати імідж Трампа як «сильного політика»

Президент США Дональд Трамп заявив про суттєве скорочення терміну, наданого Володимиру Путіну для припинення вогню в Україні. Замість початкових 50 днів, з яких залишалося 37, тепер дедлайн становить лише 10-12 днів. Ця новина є значною для України, особливо з огляду на поточну динаміку бойових дій. Наразі Україна переживає, ймовірно, найскладніший етап повномасштабної війни, про що повідомляє «Главком» із посиланням на аналітику CNN.

До 3 вересня, коли мав би завершитися попередній 50-денний термін, російські війська могли б досягти значних успіхів на фронті. Йдеться про потенційне наближення до таких ключових опорних пунктів на сході України, як Куп'янськ, Покровськ та Костянтинівка. Це могло б кардинально змінити динаміку лінії фронту і наблизити росіян до повного захоплення Донецької області.

В адміністрації Президента Зеленського це послання сприйняли з обережним оптимізмом. Як написав Андрій Єрмак, голова Офісу Президента: «Президент США вже заявив, що скорочує терміни, які він дав Путіну, бо вважає, що відповідь очевидна. Путін поважає лише силу – і це послання гучне та чітке».

Однак, постає питання: що станеться за 10-12 днів, якщо нічого не зміниться? Якщо не буде жодної реакції, це може серйозно підірвати імідж Трампа як «сильного політика» і стати ще одним підтвердженням акроніма TACO («Trump Always Chickens Out» – «Трамп завжди відступає»).

Ймовірно, йдеться про можливість запровадження вторинних санкцій – насамперед проти країн, які продовжують активно купувати російські енергоносії. До таких країн належать, зокрема, Індія та Китай. Обидві держави мають тісні енергетичні зв'язки з Росією, але водночас є важливими партнерами для США. Запровадження санкцій проти них завдало б удару не лише по російській економіці, а й по глобальній, включаючи американську.

Китай, попри офіційний нейтралітет, фактично підтримує Кремль, побоюючись, що поразка Росії змістить фокус уваги Вашингтона на нього. Проте Пекін також не зацікавлений у надмірному загостренні відносин.

Отже, наступні два тижні можуть виявитися вирішальними. Росія, ймовірно, спробує зміцнити свої позиції та переконати союзників продовжувати купувати її енергоресурси. Україна ж буде зосереджена на організації максимально ефективної оборони. А Дональд Трамп прагнутиме продемонструвати, що його слова мають реальну вагу. Якщо США не зважаться на цей крок, який може сколихнути світову економіку, адміністрації Трампа доведеться шукати інший спосіб зберегти репутацію.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня. Про це він заявив журналістам під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.