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Сили оборони вдарили по нафтобазі в Росії та штабах окупантів

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Сили оборони вдарили по нафтобазі в Росії та штабах окупантів
Генштаб підтвердив ураження нафтобази в Ростовській області та низки військових об'єктів російської армії
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Після удару по підприємству в Ростовській області спалахнула пожежа. Українські військові також уразили пункти управління, склад і скупчення техніки противника

Сили оборони України 15 листопада та в ніч на 16 листопада завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів Росії. Серед цілей – нафтобаза в Ростовській області, пункти управління російських підрозділів на Донеччині та Запоріжжі, а також склад матеріально-технічних засобів і район зосередження військової техніки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Однією з головних цілей стала нафтобаза ТОВ «Флеш Енерджі» в місті Азов Ростовської області РФ. Підприємство розташоване неподалік Ростова-на-Дону, який є важливим логістичним вузлом для забезпечення російського угруповання військ на півдні України.

За інформацією Генштабу, після ураження об'єкта пролунали вибухи, а згодом виникла пожежа. Масштаби пошкоджень та завданих збитків наразі уточнюються.

Паливна інфраструктура має важливе значення для забезпечення російської армії, зокрема транспортування боєприпасів, роботи бронетехніки та військової логістики.

Окрім нафтобази, Сили оборони завдали ударів по пунктах управління російських військ на тимчасово окупованих територіях України.

На Донеччині уражено командні пункти підрозділів противника в районах Новоселівки Першої та Осикового. На Запоріжжі під удар потрапив пункт управління поблизу Роздолу.

Такі об'єкти забезпечують координацію підрозділів, передавання наказів та організацію бойових дій.

Крім того, в районі Рівнополя Донецької області українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів російської армії.

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області під удар потрапив район зосередження озброєння та військової техніки окупантів.

Генеральний штаб наголосив, що українські військові продовжують завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують бойові можливості російської армії. Інформація про остаточні результати атак уточнюється.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про атаку на нафтобазу в місті Азов Ростовської області. У ніч проти 16 листопада на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та сильне задимлення.

Також «Главком» писав про удар українських ракет «Нептун» по Ростову-на-Дону. У ніч проти 13 листопада Військово-морські сили ЗСУ уразили три об'єкти, пов'язані з виробництвом, зберіганням та обслуговуванням російських безпілотників.

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Теги: ЗСУ росія напад контрнаступ Генштаб

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