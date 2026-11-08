127 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 листопада 2026

Лінія фронту станом на 8 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 57 авіаційних ударів – скинув 166 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5888 дронів-камікадзе та здійснив 1625 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

8 листопада на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 46 окупантів, 17 поранено. Знищено вісім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 15 одиниць спеціальної техніки, сім пунктів управління БпЛА, чотири склади боєприпасів та 30 укриттів ворога. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки, сім артилерійських систем, вісім одиниць спеціальної техніки, 11 пунктів управління БпЛА та 139 укриттів противника. Знищено або подавлено 234 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у районах Радьківки, Вовчанських Хуторів, Захарівки та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили три спроби загарбників просунутися в районі Лиману.

На Слов’янському напрямку

Ворог штурмових дій не проводив.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Наші захисники успішно зупинили один ворожий штурм у районі Попасного.

На Костянтинівському напрямку

Українські воїни відбили дев'ять атак окупантів у районах Костянтинівки, Новоселівки та Миколайпілля.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбулося 11 бойових зіткнень. Окупанти намагалися просунутися в районах Вільного, Новофедорівки та Сергіївки.

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Відбито п'ять штурмів противника в районах Успішного та Тернуватого.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Противник штурмових дій не проводив.

Нині триває 1719-й день повномасштабної війни.