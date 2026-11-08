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127 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 листопада 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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127 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 листопада 2026
Ситуація на фронті 8 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 8 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 57 авіаційних ударів – скинув 166 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5888 дронів-камікадзе та здійснив 1625 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

8 листопада на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 46 окупантів, 17 поранено. Знищено вісім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 15 одиниць спеціальної техніки, сім пунктів управління БпЛА, чотири склади боєприпасів та 30 укриттів ворога. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки, сім артилерійських систем, вісім одиниць спеціальної техніки, 11 пунктів управління БпЛА та 139 укриттів противника. Знищено або подавлено 234 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 листопада 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у районах Радьківки, Вовчанських Хуторів, Захарівки та Охрімівки. 

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 листопада 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 листопада 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили три спроби загарбників просунутися в районі Лиману.

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 листопада 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Ворог штурмових дій не проводив.

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 листопада 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Наші захисники успішно зупинили один ворожий штурм у районі Попасного.

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 листопада 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Українські воїни відбили дев'ять атак окупантів у районах Костянтинівки, Новоселівки та Миколайпілля.

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 листопада 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбулося 11 бойових зіткнень. Окупанти намагалися просунутися в районах Вільного, Новофедорівки та Сергіївки. 

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 листопада 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 листопада 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Відбито п'ять штурмів противника в районах Успішного та Тернуватого.

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 листопада 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 листопада 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Противник штурмових дій не проводив.

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 листопада 2026 фото 12

Нині триває 1719-й день повномасштабної війни.

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Теги: фронт Лиман Покровськ Костянтинівка укриття Слов’янськ Генштаб окупанти

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