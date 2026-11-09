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Українські дрони завдали Росії рекордних втрат: аналітик пояснив причину

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Українські дрони завдали Росії рекордних втрат: аналітик пояснив причину
Кожне ураження фіксують на відео в бойовій системі DELTA
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нинішня система набору до армії РФ не забезпечує достатньої кількості новобранців для компенсації втрат

Російська армія намагається прискорити наступ на фронті, однак зазнає значних втрат особового складу. Одним із головних чинників виснаження окупаційних військ стали українські безпілотники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України та допис французького військового аналітика Клемана Молена.

Українські дрони уражають сотні російських військових

У своєму дописі Клеман Молен повідомив, що українська «Армія дронів» за один день уразила 801 російського військового. Із них 272, за наведеними аналітиком даними, загинули. Молен наголошує, що результати ударів ретельно перевіряють: після ураження цілі командування вимагає повторного обльоту безпілотника, щоб підтвердити результат. За це підрозділи отримують бали в системі винагород.

За оцінкою аналітика, протягом останніх кількох тижнів загальні втрати російської армії стабільно становлять від 1500 до 2000 військових на добу. Приблизно третина – половина з них, за його підрахунками, припадає на загиблих.

Масштаб результатів українських безпілотників підтверджують і жовтневі показники. За інформацією Міністерства оборони України, від початку 2026 року підрозділи Сил оборони уразили за допомогою дронів понад 302 тис. російських військовослужбовців. Ідеться про загиблих та поранених. Лише з 1 до 25 жовтня цей показник становив 27 829 осіб.

Кожне ураження фіксують на відео в бойовій системі DELTA, після чого результати перевіряє кластер оборонних інновацій Brave1. За підтверджені результати військові отримують бали, які можуть обмінювати на безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби та наземні роботизовані комплекси.

Сили безпілотних систем встановили рекорд

Окремо про результати роботи українських операторів дронів повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий за позивним Мадяр.

За його даними, у жовтні підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 16 796 російських військових. Це найвищий місячний показник від початку повномасштабної війни для цього угруповання. Крім того, військові уразили 64 807 ворожих цілей.

Протягом місяця підрозділи виконали 255 605 бойових місій, з яких близько 151,5 тис. були ударними, а ще 104 тис. – розвідувальними. У середньому українські військові уражали одну ворожу ціль кожні 41 секунду, а російського військовослужбовця – кожні 159 секунд.

Бровді уточнив, що наведені результати стосуються виключно угруповання Сил безпілотних систем і не враховують роботу інших підрозділів Сил оборони України.

Українські дрони завдали Росії рекордних втрат: аналітик пояснив причину фото 1
інфографіка: Сили безпілотних систем

Чому осінь ускладнює наступ росіян

Клеман Молен звернув увагу на особливості осінньої кампанії Росії. За його словами, російське командування традиційно намагається використати погодні умови цієї пори року для прискорення просування на фронті.

Однак цьогоріч ситуація відрізняється від попередніх осінніх кампаній. Аналітик зазначає, що туманів менше, а кількість безпілотників на полі бою значно зросла. Додатковою проблемою для російської піхоти стало опале листя: без густої рослинності військовим складніше приховувати своє пересування.

Молен вважає, що українські оператори дронів отримали більше можливостей виявляти російських військових, які намагаються непомітно наблизитися до українських позицій. Після виявлення таких груп по них можуть завдавати ударів безпілотниками.

Росія втрачає території попри наступальні спроби

На значні втрати російської армії звернули увагу й аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). У звіті за 1 листопада вони зазначили, що в жовтні російські війська вдруге поспіль втратили більше території, ніж захопили.

За підрахунками ISW, окупанти захопили або закріпилися на 139,85 кв. км української території, водночас втратили контроль над 167,14 кв. км. Чиста втрата становила 27,29 кв. км.

Інститут також зазначив, що російська армія зазнала найбільших місячних втрат за час повномасштабної війни. Аналітики пов'язують це з проблемами поповнення особового складу: нинішня система набору не забезпечує достатньої кількості новобранців для компенсації втрат.

За оцінкою ISW, українські сили перехопили ініціативу на Куп'янському, Лиманському та Олександрівському напрямках. Водночас російські війська зберігали наступальну ініціативу поблизу Добропілля, де зосередили значну частину атак.

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський повідомив, що українські Сили оборони звільнили 96,2 кв. км території. Це на 10,4 кв. км більше, ніж російські війська змогли захопити за той самий період.

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Теги: окупанти армія військові втрати наступ ISW Роберт Бровді

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