Росія «стерла» п’ять дивізій через плацдарм ЗСУ в Кринках

ЗСУ скували армію Росії на півдні – командування РФ було змушене перекидати свої сили з Запорізького напрямку

Контрнаступальна операція з висадки Сил оборони України в Кринках на лівому березі Дніпра на Херсонщині в 2023 році, попри великі втрати, була історичною подією для Збройних сил України – таку думку висловив Алім Керімов, начальник штабу 34 окремої бригади морської піхоти ЗСУ, в інтерв’ю проєкту «Крим.Реалії», інформує «Главком».

Аналізуючи події трирічної давнини, полковник розповідає, що противник тоді поніс ще більші втрати, ніж ЗСУ. За його даними, фактично п’ять дивізій армії Росії «стерлися» об чотири бригади морської піхоти ЗСУ.

«Це дуже історична подія. Так, це була трагедія для нас, бо були великі втрати. Всіх, хто був на лівому березі, всіх, хто займався доставкою особового складу, логістикою, всі ці військовослужбовці, я особисто вважаю героями. ЗСУ несли дуже великі втрати, але треба запитати, воно того вартувало? Так, воно того вартувало. Тому що противник «стер» п’ять дивізій об чотири бригади морської піхоти. У нас були втрати, але і у противника були величезні втрати», – каже Керімов.

Він вказав на те, що ЗСУ скували армію Росії на півдні – командування РФ було змушене перекидати свої сили з Запорізького напрямку, що дозволило українським військам здійснити контрнаступ:

«Тоді ж у нас почались теми з контрнаступом на Запорізькому напрямку і так далі. Треба враховувати, що всі ці російські дивізії, які були «стерті» всіма бригадами морської піхоти – вони всі були не боєздатні, вони вже не застосовувалися на цьому напрямку. І зараз ми вже добиваємо тих, хто залишився».

Раніше Роман Костенко, народний депутат від «Голосу», секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, пояснив, який був сенс утримувати Кринки.

Нагадаємо, у липні 2024 року підрозділи Збройних сил України відійшли від села Кринки, що на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Вихід із плацдарму відбувся задля безпеки військових, яким немає де ховатися, адже РФ зруйнувала усі будівлі і місця, де можна було б укритися від обстрілів. Перебування там означало б смерть солдат. Наразі українські сили тримають оборону неподалік на островах на Дніпрі.