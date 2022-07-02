Над Одещиною ППО збила ворожу ракету

Росія випустила по Одещині ракету з боку Чорного моря

Окупанти запустили по Одещині ракету Х-31

У п’ятницю, 1 липня, ввечері протиповітряна оборона знищила ракету російських окупантів над Одеською областю. Про це повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

"Російський літак атакував наш регіон з боку Чорного моря", – зазначив Братчук.

Ракету Х-31, випущену з літака над морем, влучно знищено зенітним ракетним підрозділом.

Нагадаємо, вночі 1 липня в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря. Згодом стало відомо, що третя ворожа ракета влучила у ще одну базу відпочинку.