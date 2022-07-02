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    Над Одещиною ППО збила ворожу ракету

    Росія випустила по Одещині ракету з боку Чорного моря - Над Одещиною ППО збила ворожу ракету
    Росія випустила по Одещині ракету з боку Чорного моря
    фото із відкритих джерел

    Окупанти запустили по Одещині ракету Х-31

    У п’ятницю, 1 липня, ввечері протиповітряна оборона знищила ракету російських окупантів над Одеською областю. Про це повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

    "Російський літак атакував наш регіон з боку Чорного моря", – зазначив Братчук.

    Ракету Х-31, випущену з літака над морем, влучно знищено зенітним ракетним підрозділом.

    Нагадаємо, вночі 1 липня в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

    Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря. Згодом стало відомо, що третя ворожа ракета влучила у ще одну базу відпочинку.

    Внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали.

    Пізніше кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

    В Євросоюзі засудили ракетні удари по Одеській області та вважають їх черговим російським воєнним злочином.

    Читайте також: Коли закінчаться російські ракети?


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Над Одещиною ППО збила ворожу ракету