Над Одещиною ППО збила ворожу ракету
Окупанти запустили по Одещині ракету Х-31
У п’ятницю, 1 липня, ввечері протиповітряна оборона знищила ракету російських окупантів над Одеською областю. Про це повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.
"Російський літак атакував наш регіон з боку Чорного моря", – зазначив Братчук.
Ракету Х-31, випущену з літака над морем, влучно знищено зенітним ракетним підрозділом.
Нагадаємо, вночі 1 липня в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.
Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря. Згодом стало відомо, що третя ворожа ракета влучила у ще одну базу відпочинку.
Внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали.
Пізніше кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.
В Євросоюзі засудили ракетні удари по Одеській області та вважають їх черговим російським воєнним злочином.