Президент подякував США за сучасні системи ППО

США дають Україні дві системи ППО Nasams і снаряди для Himars

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Сполучених Штатів Америки щодо нового пакету безпекової допомоги Україні, у тому числі надання систем ППО. Про це глава держави написав у Twitter.

«Вітаю історичне рішення США щодо надання Україні нового пакету безпекової допомоги, включно із сучасними системами протиповітряної оборони. Дякую Президенту США Джозефу Байдену за незмінне лідерство й підтримку України в боротьбі з агресором. Разом – до перемоги», – підкреслив Зеленський.

Вітаю історичне рішення щодо надання нового пакету безпекової допомоги, включно із сучасними системами протиповітряної оборони. Дякую @POTUS за незмінне лідерство й підтримку в боротьбі з агресором. Разом – до перемоги! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2022

Як повідомлялося, офіційний Вашингтон у п’ятницю оголосив про виділення чергового пакету допомоги Україні у сфері безпеки й оборони на загальну суму 820 млн доларів.