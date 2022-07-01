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    Політика

    Президент подякував США за сучасні системи ППО

    Президент подякував США за сучасні системи ППО

    США дають Україні дві системи ППО Nasams і снаряди для Himars

    Президент Володимир Зеленський привітав рішення Сполучених Штатів Америки щодо нового пакету безпекової допомоги Україні, у тому числі надання систем ППО. Про це глава держави написав у Twitter.

    «Вітаю історичне рішення США щодо надання Україні нового пакету безпекової допомоги, включно із сучасними системами протиповітряної оборони. Дякую Президенту США Джозефу Байдену за незмінне лідерство й підтримку України в боротьбі з агресором. Разом – до перемоги», – підкреслив Зеленський.

    Як повідомлялося, офіційний Вашингтон у п’ятницю оголосив про виділення чергового пакету допомоги Україні у сфері безпеки й оборони на загальну суму 820 млн доларів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Президент подякував США за сучасні системи ППО