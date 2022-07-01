Президент подякував США за сучасні системи ППО
США дають Україні дві системи ППО Nasams і снаряди для Himars
Президент Володимир Зеленський привітав рішення Сполучених Штатів Америки щодо нового пакету безпекової допомоги Україні, у тому числі надання систем ППО. Про це глава держави написав у Twitter.
«Вітаю історичне рішення США щодо надання Україні нового пакету безпекової допомоги, включно із сучасними системами протиповітряної оборони. Дякую Президенту США Джозефу Байдену за незмінне лідерство й підтримку України в боротьбі з агресором. Разом – до перемоги», – підкреслив Зеленський.
Вітаю історичне рішення щодо надання нового пакету безпекової допомоги, включно із сучасними системами протиповітряної оборони. Дякую @POTUS за незмінне лідерство й підтримку в боротьбі з агресором. Разом – до перемоги!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2022
Як повідомлялося, офіційний Вашингтон у п’ятницю оголосив про виділення чергового пакету допомоги Україні у сфері безпеки й оборони на загальну суму 820 млн доларів.