Сирський обговорив з новим командувачем сил НАТО пакет озброєнь для України

«Розмова відбулася в дусі справжнього партнерства»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генералом ВПС США Алексом Грінкевичем. Про це він повідомив в соцмережах, передає «Главком».

«Розмова відбулася в дусі справжнього партнерства. Отримав тверді зобов'язання щодо підтримки як з боку Америки, так і з боку Альянсу. Після нещодавньої заяви Президента США Трампа та Генерального секретаря НАТО Рютте про новий пакет озброєнь для України, нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці», – йдеться у повідомленні.

Сирський додав: «Щиро вдячний за надійність і вірність у підтримці Сил оборони України».

Нагадаємо, у межах домовленостей між США та НАТО про постачання озброєння Україна може отримати велику кількість систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом.

Також Трамп заявив, що уклав угоду про продаж зброї НАТО для допомоги Україні. Американський лідер зазначив, що збирається відправити «найкращу зброю» в НАТО, яке потім зможе направити її в Україну. «Сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми надішлемо їм зброю, а вони заплатять за неї», – сказав він.