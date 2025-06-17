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Світ може рухатися далі без США – Сі Цзіньпін

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Світ може рухатися далі без США – Сі Цзіньпін
Китайський лідер: «Світ рухається далі. Завжди»
фото: Reuters

Очільник КНР вважає, що Сполучені Штати втрачають повагу світу

Глава Китаю Сі Цзіньпін натякнув на послаблення американського впливу на геополітичну ситуацію. За його словами, світ може рухатися далі без Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави КНР.

Сі Цзіньпін навів приклади з історії кількох країн. «100 років тому Британська імперія домінувала у світовій торгівлі, володіючи понад 20% світового багатства. Багато хто вірив, що її сонце ніколи не зайде. 200 років тому Франція панувала на європейській арені, її армії боялися, її культурі заздрили. Наполеон оголосив себе безсмертним. 400 років тому іспанська корона панувала від Маніли до Мексики, її скарбниці стогнали від срібла і шовку. Королі думали, що їхня слава буде вічною», – каже він.

За словами очільника Китаю, попри успіхи, так чи інакше, кожна з імперій «була затьмарена». «Кожна імперія проголошувала себе незамінною. Кожна з них зрештою була затьмарена. Влада слабшає, вплив мігрує, а легітимність вмирає в ту мить, коли її припускають, а не заробляють», – наголосив китайський лідер.

Очільник КНР вважає, що якщо Сполучені Штати втратять повагу світу, то зрозуміють те, що розуміла кожна знищена імперія: «Світ рухається далі. Завжди».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін уважно спостерігають за розвитком ситуації на Близькому Сході, виявляючи серйозне занепокоєння через ослаблення позицій іранського режиму.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні».  Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари

Раніше стало відомо, що ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі. У ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.

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Теги: США Китай Сі Цзіньпін

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