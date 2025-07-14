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Трамп заявив про постачання «найкращої зброї» союзникам НАТО для передачі Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп заявив про постачання «найкращої зброї» союзникам НАТО для передачі Україні
фото: White House (ілюстративне)

Трамп заявив, що системи Patriot будуть відправлені «протягом декількох днів і почнуть прибувати найближчим часом»

Президент США Дональд Трамп заявив, що уклав угоду про продаж зброї НАТО для допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

Президент США заявив, що збирається відправити «найкращу зброю» в НАТО, яке потім зможе направити її в Україну. «Сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми надішлемо їм зброю, а вони заплатять за неї», – сказав він.

За словами Трампа, члени НАТО, а не американські платники податків, покриють вартість зброї. Він додав, що війна «повинна припинитися».

«Це військова техніка на мільярди доларів, яка буде закуплена у Сполучених Штатів, надійде до НАТО і буде швидко доставлена на поле бою», – пояснив президент США.

Трамп додав, що системи Patriot будуть відправлені «протягом декількох днів і почнуть прибувати найближчим часом».

Також президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

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Теги: США НАТО Дональд Трамп Україна військова допомога

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