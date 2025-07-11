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The Hill: Союзники Трампа вимагають розслідувати зупинку постачання зброї Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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The Hill: Союзники Трампа вимагають розслідувати зупинку постачання зброї Україні
скріншот з відео

Сенатори вимагають, щоб Конгрес детально розслідував обставини припинення допомоги США Україні

Сенатори-республіканці заявили, що призупинення допомоги Україні свідчить про проблеми на рівні координації між Білим домом і Пентагоном. Вони вимагають детально проаналізувати рішення міністра оборони США Піта Гегсета. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Сенатори стверджують, що повідомлення про те, що Гегсет заморозив постачання зброї до України без схвалення Трампа, викликають хвилювання. «Це явна помилка на багатьох рівнях», – сказав співрозмовник ЗМІ.

Як зазначив неназваний помічник сенатора-республіканця, політики наполягають, щоб Конгрес ретельно розглянув це питання, адже якщо Гегсет або високопоставлені члени його команди навмисно обходять головнокомандувача, це створюю «серйозну проблему, яку необхідно вирішити».

Співбесідник The Hill наголосив, що окрім відсутності координації між гілками влади США, тривогу викликає сам факт призупинення постачання зброї Україні. «Мені тривожно чути, що могли бути й інші паузи, або що ця пауза тривала довше, ніж будь-хто з нас знає. Це не те щоб ми говорили про продаж стрілецької зброї якійсь африканській країні, це Україна», – заявив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює з партнерами над новим постачанням зброї та її виробництвом. За всіма доповідями – постачання військової допомоги з боку Сполучених Штатів відновлено.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп запропонував продавати країнам НАТО не лише системи Patriot, а й наступальне озброєння, яке після продажу можуть передати Україні. Раніше Трамп розкрив подробиці нової домовленості, яка, за його словами, була досягнута між США, НАТО та Україною щодо поставок американської зброї. 

До слова, глава США погодився задовольнити частину українських запитів на військову допомогу, які президент Володимир Зеленський передав йому минулого місяця. Зміна позиції відбулася після місяців скептицизму Білого дому щодо України та на тлі розчарування Трампа небажанням президента Росії Володимира Путіна серйозно брати участь у переговорах. 

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Теги: Піт Гегсет США військова допомога

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