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Допомога Україні від США. Експосол протверезив українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Допомога Україні від США. Експосол протверезив українців
Трамп зробив заяву про постачання військової допомоги для України
фото з відкритих джерел

Чалий: Проєкт оборонного бюджету США поки не містить жодного фінансування України

Колишній посол України в США Валерій Чалий закликав українців не піддаватися емоціям через ситуативні заяви та рішення американської влади щодо військової допомоги. Про це він написав у Facebook, інформує «Главком».

«Президент Дональд Трамп сказав, що треба відновити постачання зброї Україні. Хтось там раніше заблокував, хтось розблокував, але не туди надіслав... Це ж все було. І не раз. Це все – політичні рішення, але за законодавством США свідомо зупинити постачання зброї після рішення Конгресу – це привід для початку процедури імпічменту президента і тюрма для бюрократа, рано чи пізно. Рішення правильне. Ще краще було б взагалі не давати ворогу приводу використати цю паузу для масованих ударів з повітря по цивільних... Але проблема нікуди не поділася», – зазначив Чалий.

Допомога Україні від США. Експосол протверезив українців фото 1
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Чалий зазначив, що всі ці «ситуативні маневри» можливі лише до завершення фінансового року – до кінця вересня, тобто фактично залишилося два місяці для постачання. За його словами, гроші хоч і залишаться, але можуть бути анульовані.

«А що потім? Проєкт оборонного бюджету США поки не містить жодного фінансування України. Інші законодавчі ініціативи не мають на сьогодні шансів на реалізацію. В дискусіях фігурують можливі асигнування на 2026 рік – максимум до $800 млн. Ленд-лізу – немає. Пакетів – немає і, відверто кажучи, навряд чи будуть... Тому давайте не емоційно розхитувати вже й так підірвані ворогом нерви наших співгромадян, а шукати рішення, яке фінансувати оборону після першого жовтня цього року», – підкреслив колишній посол України у США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву про постачання військової допомоги для України: «Ми повинні надіслати більше зброї, бо вони повинні мати змогу захистити себе».

Згодом стало відомо, що міністерство оборони США за вказівкою президента Дональда Трампа передасть Україні додаткове оборонне озброєння для захисту від російських ударів. Речник Пентагону Шон Парнелл розповів про надання озброєння.

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Теги: США Валерій Чалий військова допомога

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