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Ситуація на фронті важчає, а допомога Україні досі обмежена – Зеленський

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ситуація на фронті важчає, а допомога Україні досі обмежена – Зеленський
Зеленський подякував усім, хто сьогодні захищає наші позиції
фото: Офіс Президента

Президент розповів про складну ситуацію на фронті, особливо на донецьких напрямках

Допомога Україні досі обмежена, а російська держава досі має доступ до критичних компонентів, які необхідні для виробництва ракет і дронів. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наприкінці 781-го дня війни.

«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки! Сьогоднішній день, як і кожен день цієї війни, почався з результатів наших захисників неба. За минулу ніч вдалося збити 10 «шахедів» із десяти, застосованих росіянами. Я дякую всім нашим воїнам мобільних вогневих груп та всім іншим оборонцям неба.

Загалом за тиждень російські терористи використали проти України вже майже 130 «шахедів». На щастя, більшість із них нам вдалося збити. Також були застосовані понад 80 російських ракет і майже 700 керованих авіабомб. На жаль, із цим значно складніше. І це – тільки один тиждень. Сьогодні знову ракети та дрони. Дніпро й Нікополь, Покровськ та інші міста Донеччини, Харківщина, Херсонщина, Сумщина. Є поранені, є, на жаль, загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних.

Росія використовує кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, щоб завдати значної шкоди. На жаль, допомога Україні досі обмежена, а російська держава досі має доступ до критичних компонентів, які необхідні для виробництва ракет і дронів. У кожній ракеті, що завдає ударів по Україні, щонайменше десятки компонентів – електроніки, чипів, – які постачаються від компаній з інших країн та завозяться через територію сусідів Росії. У «шахедах» – також компоненти, вироблені у вільному світі. Все це має бути припинено й може бути припинено: і потурання терору, і змога терористів шукати собі спільників по світу, і сам російський терор – усі його прояви.

Сучасна авіація доводить свою ефективність, сучасні системи ППО здатні давати захист життю – зараз на Близькому Сході це було продемонстровано, коли авіація та ППО збивали іранські ракети та «шахеди», які були спрямовані проти Ізраїлю. Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль у цьому захисті був не наодинці – загрозу в небі знищували й союзники. І коли Україна говорить союзникам, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають. Знають і забезпечують. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети та дрони, це означає, що треба діяти, і діяти сильно.

Не риторикою захищається небо, не думками обмежується виробництво ракет і дронів для терору. І те, що санкції проти Росії все ще обходять, і те, що ми в Україні місяцями чекаємо на життєво важливий пакет підтримки – те, що ми досі очікуємо голосування в Конгресі, свідчить про те, що так само місяцями наростає самовпевненість терористів. Не можна більше втрачати часу.

Потрібно реально захищати життя – усюди, де є йому терористична загроза. Потрібно робити все, щоб зло та війни не розповзалися світом – ані у Європі, ані на Близькому Сході, ані будь-де ще. Я дякую всім, хто це розуміє. Кожен, хто може дати захист життю, повинен це робити. Кожен, хто може обмежити потенціал терору, повинен це робити. І Україна, і Близький Схід, і всі інші частини світу однаково заслуговують на справедливий і надійний мир.

І ще одне. Фронт. Ситуація на фронті в час такої гарячої війни завжди складна. Але цими днями – і особливо на донецьких напрямках – важчає. Я дякую кожній бригаді, кожному солдату й командиру, які роблять усе, щоб захистити наші позиції, та які знищують окупанта. За цей тиждень особливо заслуговують на вдячність 58-ма окрема мотопіхотна бригада, 68-ма окрема єгерська бригада, 148-ма окрема артилерійська бригада ДШВ – її воїни незмінно ефективно діють. І на тижні був день бригади у 148-ї. Я вітаю вас, хлопці, я дякую вам! Дякую також 55-й окремій артилерійській бригаді «Запорізька Січ». Молодці! Варто відзначити й воїнів ГУР – підрозділи «Кракен» та «Артан» та 9-й департамент ГУР. Пишаюся вами!

Слава кожному й кожній, хто робить усе, щоб Україна захистила себе від російського терору! Слава всім, хто робить нашу державу міцнішою. Всім у світі, хто допомагає, я дякую! Слава Україні!»

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський засудив масштабний удар Ірану по Ізраїлю. На думку президента, потрібно докласти всіх зусиль, щоб запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході.

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Теги: держава Володимир Зеленський президент фронт

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