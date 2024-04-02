Воїн із передової звернувся до ухилянтів: Якщо ви люди й у вас є права, то хто ж тоді ми?

«З самого початку вторгнення чоловікам у тилу потрібно було пояснювати: будь готовий підставити плече і стати збоку»

Державна інформаційна політика має суттєві недоліки, які негативно впливають на мобілізацію. Зокрема держава створила ілюзію для громадян у тилу, поширюючи наративи, на кшталт «наші сонечки відпрацюють і все буде добре». З іншого боку, деякі медіа та канали у соцмережах безкарно поширюють інформацію про те, як людям ухилятися від військової служби, або ж популяризують осіб, які адвокатують ухилянтів. Інформаційний простір зробив ТЦК «звіром», і це загрожує Україні у війні з Росією. Таку думку висловив старший лейтенант ЗСУ, командир загону розмінування Центру розмінування Дмитро Шеремета в інтерв'ю «Главкому».

Військовий заявив, що вже пройшов етап, коли до війська добровільно приходили лише вмотивовані громадяни. Проте саме добровольці, на думку Шеремета, дали для іншої частини суспільства час, щоби вони підготувалися до мобілізації. «Хлопці, на початку повномасштабки ми підставили країні плече, дали вам час оговтатися і здобути корисні навики. Вам не здається, що за два роки прийшов ваш час підмінити нас? У військових теж є сім’ї і діти, які не бачать батьків. І відкрию навіть вам «державну таємницю»: ніхто з нас не народився в мультикамі (камуфляжній формі) для війни», – наголошує командир загону розмінування.

На думку військового, основною проблемою є те, що «ТЦК зробили звіром». Шеремета підкреслює, що у центрах комплектування є як ті працівники, які відсиджуються, так і ті, хто повернувся з пораненнями з фронту і робить свою роботу. І зараз у суспільстві створюють враження, «нібито силою всіх забирають, палицею женуть: зразу завантажили і на Бахмут відправляють вмирати».

Проте, за словами військового, все працює інакше: новобранці проходять навчання і лише потім розподіляються у війська. «А знімати купу відосів про те, як люди не йдуть до війська, бути адвокатом ухилянтів та ретранслювати те, що нібито твої права порушують, що Конституцію порушують, що ти насамперед людина, а не громадянин – це неправильно, дуже-дуже м’яко кажучи. Якщо ти людина і тебе є права, то хто ж тоді ті, хто у Збройних силах?», – запитує командир загону розмінування.

Дмитро Шеремета підкреслює, що причина цих конфліктів – інформаційна політика. Військовий вважає, що держава тут не допрацювала, зокрема, створила ілюзії: «наші сонечки відпрацюють і все буде добре».

«Люди думали: «А, в нас все ж прекрасно. Війська рухаються вперед». А реальність така: не всі «янголи» та «Рембо», а ворог не такий недолугий. І для багатьох людей трапився розрив реальності та телекартинки: думали, закину 200 грн і все, свій обов’язок виконав. Насправді, з самого початку повномасштабної війни потрібно було пояснювати: будь готовий підставити плече і стати збоку. Це мало бути головний лейтмотивом кампанії мобілізації…», – пояснює військовий.

Шеремета додає, що на передовій немає панічних настроїв серед тих, кого мобілізували швидко, і хто вважав, що «не був народжений для війни». На переконання військового, всі змінюються і згодом пристосовуються у середовищі військових.

Зазначимо, у перші дні повномасштабної війни журналіст та редактор «Главкома» Дмитро Шеремета долучився до оборони України. Нині він є старшим лейтенантом ЗСУ, командиром загону розмінування Центру розмінування (підрозділ 143-го об’єднаного навчально-тренувального центру «Поділля»). Дмитро займається саперною справою на Донецькому напрямку, заміновує і розміновує ділянки фронту на передовій. За час війни він отримав два Ордени Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, частина державних службовців та правоохоронців втратять право на відстрочку від мобілізації.

Стало відомо, що Верховна Рада може розглядати законопроєкт про мобілізацію в сесійній залі впродовж кількох тижнів, якщо народні депутати наполягатимуть на всіх правках.