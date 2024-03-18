Зеленський: Цього року вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво

Очільник держави повідомив, що зараз Україна готує перший інавгураційний Глобальний саміт миру

«Важливо, щоб свобода й демократія виграли зараз, у цій війні, бо інакше російська агресія та хаос будуть розповзатися світом»

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про ситуацію на фронті, перемовини з іноземними представниками та розповів про створення нового Фонду допомоги Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Очільник держави провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час засідання він отримав детальні зведення з фронту, а також вислухав доповідь Головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського щодо основних напрямків активних дій.

«Купʼянський напрямок, наші напрямки на Донеччині, південні напрямки. Аналіз динаміки щодо боєприпасів – логістика в армії стала відчутно ефективнішою. Були доповіді Міністерства оборони та Мінстратегпрому щодо контрактів на постачання зброї та снарядів як від країн-партнерів, так і від власного виробництва. Була також на Ставці доповідь уряду щодо будівництва фортифікацій – усі ресурси забезпечені», – акцентував президент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, цього року Україна вийде на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності.

Зеленський зауважив, що сьогодні відбувалася розмова з обраним президентом Індонезії.

«Цінуємо відносини, яких уже вдалося досягти між нашими державами. Саме в Індонезії була представлена вперше Українська формула миру. І за цей час, що минув, Формула миру крок за кроком стає глобальною – об’єднує світову більшість», – підкреслив президент.

Очільник держави повідомив, що держави та лідери з усіх континентів уже приєдналися до роботи щодо Формули, тож зараз Україна готує перший інавгураційний Глобальний саміт миру, на який вже запрошена Індонезія.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, з візитом в Україні був сенатор Ліндсі Грем – представник Республіканської партії.

«Я поінформував сенатора про ситуацію на полі бою, про основні потреби наших Сил оборони. Цілком очевидні потреби. «Петріоти», «атакамси», F-16. І, звичайно, артилерія. Обговорили подальшу взаємодію та підтримку України. Всі наші дії повинні бути далекоглядними, далекобійними, саме такими ефективними, які дадуть змогу всім вільним націям і надалі жити у свободі та безпеці», – наголосив президент.

Зеленський подякував керівництву Євросоюзу та всім державам-членам за створення нового Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Президент очікує, що цей Фонд стане складовою загальної безпекової угоди між Україною та Євросоюзом.

Також Володимир Зеленський подякував усім, хто б’ється й працює заради України та українців, хто підтримує кожне місто та громаду.

Нагадаємо, Україна отримає €5 млрд на військову підтримку від фонду миру.