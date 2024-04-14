Зеленський відреагував на удар Ірану по Ізраїлю

Зеленський підкреслив, що світ не може чекати, поки тривають дискусії, бо слова не зупиняють дрони та не збивають ракети

На думку президента, потрібно докласти всіх зусиль, щоб запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський засудив масштабний удар Ірану по Ізраїлю. Про це він написав у Twitter.

«Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів «Шахед» і ракет. Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони «Шахед» і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів», – написав Зеленський.

На думку президента, потрібно докласти всіх зусиль, щоб запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході.

«Дії Ірану загрожують усьому регіону та світу так само, як дії Росії становлять ризик розширення війни. І очевидне спільництво двох режимів у поширенні терору має отримати рішучу та об’єднану відповідь світу. Звук безпілотників «Шахед», інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою. Цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу, демонструючи, що лише наша єдність і рішучість можуть урятувати життя та запобігти поширенню терору по всьому світу», – налогосив український президент.

Він підкреслив, що світ не може чекати, поки тривають дискусії, бо слова не зупиняють дрони та не збивають ракети.

«Лише відчутна допомога здатна робити це. Допомога, якої ми чекаємо. Треба зміцнювати безпеку та рішуче протидіяти всім, хто хоче зробити терор новою нормою. Надзвичайно важливо, щоб Конгрес Сполучених Штатів ухвалив необхідні рішення для зміцнення союзників Америки в цей критичний час», – констатував Зеленський.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. А в ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. За даними ЦАХАЛу, Тегеран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників.

Як повідомлялося, через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю. Наразі невідомо, чи йдеться саме про той пакет допомоги, який поєднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні та Тайваню.

Крім того, Рада безпеки ООН планує провести термінове засідання через ракетний удар Ірану по Ізраїлю.