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Росія хоче спалити до руїн прикордоння – Зеленський про підсумки «Рамштайну»

Ірина Луцак
glavcom.ua
Росія хоче спалити до руїн прикордоння – Зеленський про підсумки «Рамштайну»
З початку березня російська авіація скинула майже 200 керованих бомб – Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський про «Рамштайн»: будуть нові оборонні пакети, зокрема артилерія

За підсумками засідання у форматі «Рамштайн» анонсовано нові оборонні пакети для України. За словами президента, фронт має відчути посилення щодо дронів, адже українські БпЛА вже дають сильні результати. Міжнародний компонент співпраці значно зміцниться. Про це у відеозверненні сказав Президент Володимир Зеленський

«Зараз можна сказати кілька речей. Будуть нові оборонні пакети, зокрема дефіцитна артилерія. Нові держави приєднуються до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів – дякую всім. Звичайно, залишається незмінним пріоритет щодо ППО, РЕБ та дронів. Дякую всім країнам, які реально працюють, щоб цей наш пріоритет був наповнений відповідним змістом», – сказав президент.

Зеленський подякував усім учасникам «Рамштайну», зокрема Сполученим Штатам і міністру оборони Остіну за лідерство. А ще відзначив Німеччину за анонсований оборонний пакет у пів мільярда євро. До нього увійдуть артилерія та бронетехніка. Адже з його слів, Росія має відповісти, у тому числі за знищення прикордоння.

«Світ повинен бачити, як міжнародна юстиція працює у відповідь на агресію й терор. Лише один приклад зараз – Сумщина, наш регіон, який межує з російською територією. І це – постійні російські спроби заведення ДРГ. Постійні терористичні обстріли та удари. Наші прикордонні села російська армія намагається просто спалити до руїн. Тільки від початку цього березня й до сьогодні російська авіація скинула лише на громади Сумщини вже майже 200 керованих бомб. Просто по селах, по містах, по цивільній інфраструктурі», – розповів лідер держави.

Президент наголосив, що слід посилити українську ППО таким чином, щоб унеможливити цей терор. Причому всюди, де це потрібно. Такі системи є в партнерів, а також є F-16, щодо яких потрібно максимальне прискорення.

«Важливо, щоб великі країни, які мають необхідну зброю, справді були великими в захисті життя – не тримали цю зброю десь там, на складах чи зберіганні, а щоб «петріоти» та все інше реально працювало для порятунку життів людей», – наголосив Зеленський.

Він сказав, що провів нараду щодо міжнародної роботи в березні – квітні. Готують нові безпекові угоди з партнерами та юридичні кроки, щоб притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності.

«Російська держава, її керівництво та кожен воєнний злочинець повинні відповідати за все, що вони роблять, і зокрема відповідати саме в юридичній площині», – говорить президент.

Нагадаємо, поки що переговори щодо початку вступу України в ЄС затримуються. Міністри ЄС уже розкритикували зволікання, сказавши, що в Європі не місце сірим зонам. Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції.

Нагадаємо, уже в середині березня цього року Європейська комісія мала представити переговорну рамку щодо переговорів з Україною про вступ в ЄС.

До слова, Україна вже виконала чотири рекомендації Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС.

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Теги: військова допомога війна Володимир Зеленський

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