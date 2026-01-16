Скандал із «бронюванням» блогера Петрова: Мінветеранів розпочало розслідування

Мінветеранів ініціювало службове розслідування щодо законності бронювання співробітників державної установи «Національне військове меморіальне кладовище» (НВМК)

Міністерство у справах ветеранів України розпочало службове розслідування через інформацію про те, що захист від мобілізації у державній установі «Національне військове меморіальне кладовище» отримав політтехнолог та ведучий YouTube-каналу «Ісландія» Володимир Петров. Очільниця міністерства Наталія Калмикова, відповідаючи на запитання народних депутатів у Верховній Раді, підтвердила початок перевірки. За її словами, метою розслідування є виявлення можливих фактів недотримання законодавства у сфері бронювання під час воєнного стану, повідомляє «Главком».

Наталія Калмикова наголосила, що відомство не ігноруватиме сигналів про зловживання. Службове розслідування має встановити, на яких підставах особи, чия діяльність прямо не пов'язана з розбудовою меморіального комплексу, отримують статус «критично важливих працівників».

«Що стосується бронювань на НВМК, ми розпочали службове розслідування для того, щоб виявити, якщо є такі факти, недотримання законодавства в сфері бронювання під час мобілізації та воєнного стану», – заявила Калмикова

На початку тижня народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив дані, згідно з якими Володимир Петров з 31 липня 2025 року офіційно є співробітником ДУ «Національне військове меморіальне кладовище». За інформацією депутата, блогер обіймає посаду фахівця з комунікацій і має бронь від мобілізації до 21 січня 2026 року.

Железняк назвав це прикладом «фейкового бронювання» для наближених до влади осіб, що дискредитує саму ідею меморіального кладовища, де мають спочивати герої.

