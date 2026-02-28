Головна Країна Політика
«Отримуємо живі листи від Путіна». Президент розкрив, що відбувається у тристоронніх переговорах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
«Отримуємо живі листи від Путіна». Президент розкрив, що відбувається у тристоронніх переговорах
Президент наголосив, що людський вимір у переговорах присутній фактично лише в гуманітарному напрямку
фото: Офіс президента

Глава держави висловив сумнів у можливості вести із російською стороною звичайний діалог

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у тристоронніх переговорах між Україною, США та Росією бракує людського виміру, а російська сторона фактично не веде прямого діалогу. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у інтерв’ю ZDF.

За словами президента, для того щоб у перемовному процесі звучали думки звичайних людей, «потрібно, щоб на перемовинах були люди». Натомість, за його словами, нині за столом переговорів перебувають представники держав та інтересів.

«А в російському випадку багато з них – це просто есемески. Повідомлення від Росії, які потім працюють на прийом – приймають інформацію і її відправляють. Такі собі сучасні живі листи від Путіна нам і потім від нас Путіну», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що людський вимір у переговорах присутній фактично лише в гуманітарному напрямку. «Коли в росіян є на це мандат, то можна домовлятися про обміни. Цей гуманітарний трек дуже важливий», – підкреслив він.

Водночас глава держави висловив сумнів у можливості вести із російською стороною звичайний діалог. «Але так, щоб раптом команди сіли і поговорили як люди… Росіяни ж убивці для нас. Як ми можемо говорити просто як люди?» – заявив Зеленський.

Нагадаємо, після телефонної розмови з Дональдом Трампом Зеленський повідомив, що сторони погодилися: наступний раунд переговорів із Росією має «створити можливість перейти до рівня лідерів». Переговори можуть відбутися орієнтовно 4-5 березня.

За інформацією співрозмовників видання, Росія готова в межах домовленостей вивести війська з північно-східних регіонів України: Сумської та Харківської областей, а також із частини Дніпропетровської області. Водночас Москва не наполягатиме на додаткових територіальних вимогах у Херсонській та Запорізькій областях. Також Росія погодилася б на моніторинг режиму припинення вогню під егідою США, але виступає проти розміщення іноземних військ в Україні. Крім того, вона готова відмовитися від вимоги обмежити чисельність української армії.

Також Володимир Зеленський окреслив можливі сценарії завершення війни залежно від готовності Кремля до дипломатії та рівня підтримки союзників. За словами Зеленського, згода російського диктатора на таку зустріч відкрила б реальну перспективу закінчення бойових дій уже в найближчі місяці. Президент наголосив, що найближчі пів року можуть стати вирішальними для досягнення дипломатичного результату.

