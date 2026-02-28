Американський історик спрогнозував, на чиїх умовах може завершитися війна в Україні

На думку експерта, найкращий шанс для завершення війни існує, коли сторони тверезо оцінюють свої можливості

Американський історик та колишній посадовець Державного департаменту США Майкл Кіммедж зробив прогноз щодо можливого завершення війни Росії проти України. Як інформує «Главком», свою думку він висловив у інтерв’ю «Радіо «Свобода».

На запитання, хто нині виграє війну, Кіммедж відповів: «…ні Росія, ні Україна не виграють. І не думаю, що слово «виграш» узагалі доречне, коли йдеться про Європу».

Він також вказав на головні виклики для України.

«Україна нині має труднощі з протиповітряною обороною… Окрім кадрових проблем, Україна стикається з фінансовими труднощами, демографічними проблемами та іншими викликами», – сказав Майкл Кіммедж.

На думку Кіммеджа, у разі переговорного завершення війни Кремль намагатиметься зафіксувати нинішню лінію фронту або домогтися політичних поступок. При цьому він скептично оцінює шанси на швидкий дипломатичний прорив, оскільки позиції сторін залишаються принципово різними.

Історик також зауважив, що підтримка України з боку США триває, хоча її масштаби можуть змінюватися залежно від внутрішньополітичної ситуації у Вашингтоні. Зокрема, він назвав Дональда Трампа потенційно зручнішим партнером для Росії в разі повернення до влади, що може вплинути на формат і умови можливих переговорів.

«Для Сполучених Штатів Україна не є питанням великого прямого інтересу… Вона не є традиційним союзником США», – заявив Кіммедж.

«Є справжня втома з українського боку. Є справжня втома з російського боку… вони розуміють, що не отримають у цій війні всього, чого хочуть», – пояснив експерт.

Водночас експерт наголосив: наразі жодна зі сторін не має ресурсів для швидкої вирішальної перемоги, а тому завершення війни, ймовірно, відбуватиметься через складний і тривалий переговорний процес.

Нагадаємо, після телефонної розмови з Дональдом Трампом Зеленський повідомив, що сторони погодилися: наступний раунд переговорів із Росією має «створити можливість перейти до рівня лідерів». Переговори можуть відбутися орієнтовно 4-5 березня.

За інформацією співрозмовників видання, Росія готова в межах домовленостей вивести війська з північно-східних регіонів України: Сумської та Харківської областей, а також із частини Дніпропетровської області. Водночас Москва не наполягатиме на додаткових територіальних вимогах у Херсонській та Запорізькій областях. Також Росія погодилася б на моніторинг режиму припинення вогню під егідою США, але виступає проти розміщення іноземних військ в Україні. Крім того, вона готова відмовитися від вимоги обмежити чисельність української армії.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський окреслив можливі сценарії завершення війни залежно від готовності Кремля до дипломатії та рівня підтримки союзників. За словами Зеленського, згода російського диктатора на таку зустріч відкрила б реальну перспективу закінчення бойових дій уже в найближчі місяці. Президент наголосив, що найближчі пів року можуть стати вирішальними для досягнення дипломатичного результату.