Зеленський прокоментував події на Близькому Сході

Президент України каже, що Іран свідомо зробив свій вибір

Президент України Володимир Зеленський відреагував на стрімкий розвиток подій на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки. За його словами, Україна добре розуміє, що означає агресія та ракетний терор. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у зверненні 28 лютого.

«Зараз бачимо, що події на Близькому Сході та в регіоні Затоки розгортаються дуже стрімко. На жаль, Україна знає, про що йдеться, надто добре. Хоча українці ніколи не загрожували Ірану, але іранський режим сам обрав бути спільником для Путіна і снабжав його «Шахедами», причому не тільки самими дронами, але й технологіями. Іран надавав й іншу зброю Росії», – зазначив він.

❗️Це справедливо – дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану, – Зеленський



Важливо зберегти якнайбільше життів. Важливо не допускати розширення війни. Важливо, що…

Президент також нагадав, що загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу «Шахед» – проти наших людей, міст, енергетики. Інші народи теж страждали від терору.

«Тож це справедливо – дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану. Наша позиція – вона добре відома, і Україна говорила про це неодноразово, у тому числі напередодні», – додав він.

Нагадаємо, обіцяна президентом США Дональдом Трампом допомога іранському народові прибула, це гуманітарне втручання спрямоване проти репресивного апарату Ісламської Республіки Іран (ІРІ), а не проти країни та нації. Тепер іранський народ має завершити справу в останній битві. Про це спадкоємний принц Ірану в екзилі Реза Пехлеві заявив на своїй сторінці в соцмережі X, коментуючи атаку США та Ізраїлю на Іран.

У суботу, 28 лютого, після того, як США та Ізраїль розпочали атаки на Іран, Близький Схід охопив конфлікт. Вибухи від збиття іранських ракет сталися у низці країн регіону. Зокрема, у Катарі.