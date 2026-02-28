Головна Країна Політика
Зеленський прокоментував події на Близькому Сході

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський прокоментував події на Близькому Сході
Справедливо – дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, вважає Зеленський
фото: Офіс президента

Президент України каже, що Іран свідомо зробив свій вибір

Президент України Володимир Зеленський відреагував на стрімкий розвиток подій на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки. За його словами, Україна добре розуміє, що означає агресія та ракетний терор. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у зверненні 28 лютого.

«Зараз бачимо, що події на Близькому Сході та в регіоні Затоки розгортаються дуже стрімко. На жаль, Україна знає, про що йдеться, надто добре. Хоча українці ніколи не загрожували Ірану, але іранський режим сам обрав бути спільником для Путіна і снабжав його «Шахедами», причому не тільки самими дронами, але й технологіями. Іран надавав й іншу зброю Росії», – зазначив він.

Президент також нагадав, що загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу «Шахед» – проти наших людей, міст, енергетики. Інші народи теж страждали від терору.

«Тож це справедливо – дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану. Наша позиція – вона добре відома, і Україна говорила про це неодноразово, у тому числі напередодні», – додав він.

Нагадаємо, обіцяна президентом США Дональдом Трампом допомога іранському народові прибула, це гуманітарне втручання спрямоване проти репресивного апарату Ісламської Республіки Іран (ІРІ), а не проти країни та нації. Тепер іранський народ має завершити справу в останній битві. Про це спадкоємний принц Ірану в екзилі Реза Пехлеві заявив на своїй сторінці в соцмережі X, коментуючи атаку США та Ізраїлю на Іран. 

У суботу, 28 лютого, після того, як США та Ізраїль розпочали атаки на Іран, Близький Схід охопив конфлікт. Вибухи від збиття іранських ракет сталися у низці країн регіону. Зокрема, у Катарі.

Зеленський прокоментував події на Близькому Сході
Зеленський прокоментував події на Близькому Сході
