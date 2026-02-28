Головна Країна Політика
Буданов пояснив своє ставлення до діяльності НАБУ і САП

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Буданов пояснив своє ставлення до діяльності НАБУ і САП
Буданов підтримав зусилля антикорупційних органів
фото: unian.ua

Голова Офісу президента: Повністю підтримую антикорупційні органи у справі очищення українського уряду

Керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю провідному ліванському виданню Almodon заявив, що він особисто підтримує антикорупційні органи щодо очищення українського уряду.

«Корупція – одна з найбільших бід, яка може вразити будь-яку країну, особливо під час війни. Я особисто підтримую зусилля антикорупційних органів щодо очищення українського уряду», – сказав Буданов.

Нагадаємо, що керівник Офісу президента Кирило Буданов під час нещодавньої The Justice Conference зазначав, що для українського суспільства важливим проявом справедливості є боротьба з корупцією. Тому антикорупційна політика є першочерговим напрямом уваги для ОП та всієї вертикалі влади в цілому.

До слова, Буданов заявив, що США не встановлювали конкретні терміни для завершення війни Росії проти України.

Теги: політика корупція Кирило Буданов НАБУ САП



